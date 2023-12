Zákrok byl opravdu profesionální. Zejména pro těleso, které s něčím takovým nemá zkušenosti, říká expert

Zákrok policie proti čtvrtečnímu útoku vyvolal řadu otázek, jestli orgán postupoval tak, jak bylo v danou situaci vhodné. Josef Kraus, bezpečnostní analytik z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity ale v rozhovoru pro Radiožurnál policisty hájí. Praha 21:38 22. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zákrok policie proti čtvrtečnímu útoku vyvolal řadu otázek, jestli orgán postupoval tak, jak bylo v danou situaci vhodné | Foto: Masarykova univerzita

Jak hodnotíte zákrok policie a také to, jak zásah dnes vedení sboru prezentovalo?

Zásah policie hodnotím kladně. Pochopitelně máme zatím málo informací, a rozhodně nechci opomíjet hroznou tragédii a velký počet zmařených životů, ale to, co jsme měli šanci vidět i během policejní prezentace, byl naprosto profesionální zákrok po stránce taktické i jiné. Opravdu vypíchnout je třeba reakční dobu.

Policie na místě byla opravdu rychle a okamžitě začala s prohledáváním a čištěním budovy. Na sociálních sítích se často objevuje, že zákrok byl pomalý a stálo to hodně životů. Tady bych se policie opravdu zastal. Ten zákrok byl skutečně profesionální, zejména pro těleso, které s obdobnými situacemi nemá zkušenosti, protože k nim u nás nedochází.

Jak tedy rozumíte té kritice, která se tu a tam objevuje, například, že policie se neměla soustředit pouze na budovu v Celetné, ale i další objekty Filozofické fakulty?

My samozřejmě nevíme, jaké informace v jakou dobu policie měla – tady po bitvě je každý generál. Zpětně se tyto věci samozřejmě řeší úplně jiným způsobem než přesně v tu danou situaci. Někdo musel vyhodnotit, jaká jsou největší bezpečnostní rizika a jaká je pravděpodobnost toho všeho. Nikdo pořádně nevěděl, kdo je útočník, kde může a nemůže být, jestli je sám nebo není sám… Proměnných tam je celá řada.

Ten aparát zareagoval způsobem, jakým zareagoval. Já věřím tomu, že v následujících týdnech a měsících bude docházet ještě k nějakému zpětnému vyšetřování, tak, aby došlo ideálně k poučení celého aparátu. Ale posuzovat ten zákrok na základě informací, které nemáme, v podstatě nelze a bohužel to tady většinou dělají silně nekvalifikované osoby anebo představitelé některých politických stran a hnutí. Což není vlastně úplně nejšťastnější.

Vyplývá z dnešních tiskovek, že policie nasadila prověřené postupy, musela do nějaké míry improvizovat?

Určitě ano. Je to dáno tím, že časová tíseň v kombinaci s nedokonalou znalostí prostředí je něco, co si improvizaci v podstatě vynucuje. Policisté vstupují do objektu a mají ohromné množství neznámých faktorů. Neznají tu budovu, neví, jak je členěna, neví kolik je tam střelců, neví, jaký arzenál zbraní má k dispozici nebo nemá, zda se v budově nachází velké množství civilních osob, ani jestli tam nejsou umístěny výbušniny.

To je něco, co musí ten aparát začít řešit až na místě. V podstatě je to všechno improvizace a jde o to, jaká je maximální možná profesionalizace, vycvičenost a zkušenosti těch lidí, kteří zasahují. A co se týče těch zkušeností při podobných incidentech, to je právě to ten velký nedostatek. Vidíme ale, že i bez zkušenosti z takových incidentů byl ten aparát schopen zareagovat v řádech minut. Samozřejmě je také „výhoda“ toho, že si toto stalo v centru hlavního města. Být to někde jinde, tak je pochopitelně reakční doba úplně odlišná.

Podle čerstvé odpolední policejní správy balistická expertiza prokázala shodu zbraně z vraždy dvou lidí v klánovickém lese z minulého týdne se zbraní z domu, kde bydlel střelec z filozofické fakulty. Kde se podle vás dá hledat nějaká souvislost mezi Klánovicemi a Hostouní, respektive náměstím Jana Palacha?

Vůbec netuším. Když se o tomto začalo během včerejšího večera spekulovat, vůbec jsem si nedokázal představit, jaká tam může být souvislost. Nyní policie uvolnila nějaké informace ohledně shodných balistických testů, a to, že ten člověk už byl podezřelý předtím. Jaká ale může být souvislost mezi tím, že někdo najde cíl v podobě otce a miminka uprostřed lesa, a tím, že přijde vraždit na instituci, ve které ve které studuje. Já si to vůbec nedovedu představit a sám jsem hodně zvědavý.

Zajímavá je ta zmínka o tom, že už byl mezi podezřelými. Mohlo to vycházet z toho, že legálně držel asi osm zbraní?

Je to věc, která samozřejmě může signalizovat tomu bezpečnostnímu aparátu, že někde může být potenciální problém, zvlášť pokud k usmrcení toho otce s dítětem bylo použito palné zbraně. Je pochopitelné, že policie jde logicky nejdříve po těch informacích, které má k dispozici.

To znamená po legálních držitelích zbraních a zbrojních průkazech, protože to je to, s čím mohou v tu chvíli pracovat. Jaké tam byly další stopy a proč právě došlo k podezřívání tohoto člověka nedokážu říct. Informace opravdu zatím ještě nemáme. Věřím tomu, že jakmile se zklidní situace a policie to opravdu potvrdí a detailně prověří, tak nás s nimi seznámí.

Co z této tragické zkušenosti vyplývá pro další fungování škol a veřejných budov, myslím pro jejich ochranu a tak dále?

Já si myslím, že vlastně nic zásadního vyplynout nemusí. Vymýšlet striktní bezpečnostní opatření, která by vedla k omezování vstupu do těch budov, které jsou třeba ze svého filozofického principu otevřené všem, by byla chyba dělat na základě incidentu, který je v tom českém prostředí takto extrémně ojedinělý. Možná kdyby tady k těmto incidentům docházelo častěji, je možné asi začít uvažovat o nějakých restrikcích. Na základě takto ojedinělého incidentu je přicházet s nějakými restriktivními opatřeními podle mě chyba.

Kterým směrem se určitě lze vydat, je třeba proškolování personálu, který se v těch takzvaných měkkých cílech, to jsou školní budovy, univerzity a podobně nachází. Mohou se učit třeba efektivně evakuovat tato zařízení, aby ten personál věděl, jak postupovat, jak sdílet mezi sebou informace, jak komunikovat s policií.

Na to jsou relativně zavedené postupy a opatření, ale samozřejmě je nutné tento personál proškolit. Myslím si, že to je jedna z mála věcí, která by se určitě dělat měla. Není to totiž z povahy, řekněme restriktivních opatření, ale přitom to výrazně snižovat dopady takových incidentů, kterým fakticky nelze zabránit.

A ve stručnosti dojde podle vás ke změnám ve výcviku policistů nebo předepsaných taktických postupech?

Já si dovedu představit, že po analýze toho incidentu a zasahujících jednotlivých částí policie, dojde k nějakému vyhodnocení toho, co se dá zlepšit a nastavit ty mechanismy, aby byly ještě funkční. To znamená třeba posilovat taktickou střeleckou přípravu těch, u kterých hrozí, že by mohli být těmi prvními na místě. Samozřejmě jsme viděli, že i tak byl zásah jednotky zcela profesionální. Tady si myslím, že je určitě prostor pro zlepšení a velice pravděpodobně se tímto směrem vydají.