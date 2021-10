Po policejním zákroku v Plzni zkolaboval sedmadvacetiletý muž, na místě zemřel

V Plzni ve středu brzo ráno zemřel po policejním zákroku sedmadvacetiletý muž. Policisté ho zadrželi kvůli tomu, že se dobýval do jednoho z domů a byl agresivní. Muž později zkolaboval a nepodařilo se ho oživit ani policistům, ani záchranářům. Informovala o tom ve středu krajská policejní mluvčí Pavla Burešová. Generální inspekce bezpečnostních sborů se případem nezabývá. Plzeň 12:41 27. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Plzni zkolaboval a zemřel muž, jehož policie kvůli agresivitě zajistila (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Událost se stala po 6.00. Policisté vyjížděli do čtvrti Lochotín. Muže měli policisté zadržet poté, co se agresivně domáhal vstupu do obydlí svého příbuzného, kterého potom napadl stejně jako přivolané policisty.

Policisté proto použili donucovací prostředky. „Po příjezdu policistů na místo se muž choval agresivně a následně zaútočil i na policisty. Ti po zákonných výzvách, na které muž nereagoval, použili donucovací prostředky a muže omezili na osobní svobodě,“ popsala Burešová.

Burešová neupřesnila, jaké donucovací prostředky policie použila. Přestože muž podle policie nejevil známky zranění, po chvíli zkolaboval a nepodařilo se ho oživit ani policistům, ani přivolaným záchranářům.

Policie zatím podle Burešové nebude poskytovat bližší informace. Okolnostmi případu se zabývají kriminalisté.

Na místo ve středu dorazili také příslušníci Generální inspekce bezpečnostních sborů. Nakonec ale vyhodnotili, že se případem zabývat nebudou, uvedla pro server iROZHLAS.cz mluvčí inspekce Ivana Nguyenová.