Celníci zasahují kvůli týrání zvířat na několika místech Česka. Případ bude mít velkou dohru, tvrdí

Od pondělního rána probíhají ve středních i severních Čechách a také v Praze policejní zásahy kvůli podezření z neoprávněného nakládání s chráněnými zvířaty. Informaci potvrdila mluvčí Generálního ředitelství cel Hana Prudičová. Do konce týdne by měla proběhnout tisková konference, kde se oznámí podrobnosti o celé akci. Praha 15:43 16. 7. 2018 (Aktualizováno: 16:47 16. 7. 2018)

„Můžeme sdělit, že probíhá realizace trestního spisu a s tím související úkony trestního řízení pro důvodné podezření z neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami, což vlastně znamená porušení mezinárodní úmluvy CITES,“ řekla Prudičová.

Doplnila, že na akci se podílí vedle celníků a policie také Česká inspekce životního prostředí. „V současné době samozřejmě nemůžeme sdělit bližší informace, protože probíhá vyšetřování,“ upozornila.

Účast inspekce u zásahu dosvědčila vedoucí jejího oddělení mezinárodní ochrany biodiverzity a CITES Pavla Říhová. „Jsem ve středních Čechách, ale nemůžu potvrdit, kde,“ řekla.

Inspekce podle ní doufá v to, že případ bude mít velikou dohru. Do konce týdne se podle ní k věci uskuteční tisková konference. Do té doby ale inspekce také nemůže o případu podrobněji informovat.

Podle serveru Lidovky.cz, který na razii upozornil, se zásah odehrává v Zooparku Bašť u Prahy, který provozuje Ludvík Berousek. Server také napsal, že policisté zasahují i v areálu vietnamské tržnice Sapa v pražské Libuši. Do nelegálního prodeje speciálně upravených pokrmů z tygřích kostí totiž byli údajně zapojeni i zástupci vietnamské komunity.