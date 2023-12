Policisté fungují jako automat, dělají co mají nacvičené. O pomoc si řeknou později, říká psycholog

Na filozofické fakultě zasahovali vycvičení profesionálové. Policie má pro podobné situace manuál, kterým se řídí všechny složky integrovaného záchranného systému. „Jedeme podle něj, ihned je aktivován systém krizové intervence. Nejdůležitější je, aby měl koordinátor informace. To je v tu chvíli nejcennější zboží,“ popsal ve vysílání Radiožurnálu policejní psycholog Vladimír Voska. Praha 10:13 22. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zásah policie na místě | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na místě zasahoval tým profesionálů, vycvičit policisty na podobnou událost je ale podle psychologa Vosky těžké. „Člověk se nikdy nemůže úplně připravit, vždy to probíhá v určitém kontextu a situaci. I krizový intervent je ve své konkrétní situaci a rozpoložení. Policisté v té chvíli fungují trochu automaticky, začnou dělat to, co mají nacvičené. Krizová intervence je z velké části organizační záležitost,“ vysvětluje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s policejním psychologem Vladimírem Voskou

Krizoví interventi jsou školení především na „první psychickou pomoc“. „Naše funkce je předat zasažené lidi co nejrychleji specializovaným organizacím či osobám, kteří s nimi mohou dlouhodobě pracovat,“ popisuje Voska.

Psychologická pomoc policistům se řeší až následně. „Teprve s odstupem si lidé říkají o pomoc, nemusí to být dnes, možná to bude až v řádech týdnů. My je oslovujeme, aby věděli, že jsme tu pro ně. Budeme pomoc nabízet. V první fázi u nich problémy většinou nevznikají. Při identifikaci nebo manipulaci s oběťmi se už následky mohou projevit,“ říká.

Reakce policistů je podle něj ale velmi individuální. „Většina z těch lidí to přežije bez traumatu. Samozřejmě to ale bude vždy vážná a bolestivá vzpomínka. O traumatu bych ale mluvil až v časovém horizontu měsíců,“ podotýká.

„Většinu věcí potřebují lidé řešit se svými vrstevníky a lidmi, kteří byli zasaženi přímo nebo nepřímo. To je ozdravný proces, který probíhá automaticky bez pomoci odborníků,“ uzavírá Voska.