Kdy může policista použít zbraň? Musí znát zákon a správně vyhodnotit situaci, říká odborář Štěpánek

V ulicích nočního Brna se ze středy na čtvrtek odehrála divoká automobilová honička. Podezřelý vůz plný cizinců z Rakouska a Srbska při zběsilé jízdě městem zastavila až střelba. Jaké předpisy platí v podobných situacích na veřejných místech pro policejní hlídky nebo zásahové jednotky, osvětlil Radiožurnálu předseda Nezávislého odborového svazu Policie ČR Milan Štěpánek. Praha/Brno 14:01 23. března 2019

Zamezení ohrožení dopravního provozu je podle Štěpánka jen jednou z mnoha variant použití zbraně ze strany příslušníka policie.

„Je to nejvíce viditelné v médiích a nejvíce to zaujme veřejnost. Policista může použít zbraň, když zakročuje proti nebezpečnému pachateli, když postupuje v rámci nutné obrany nebo aby odvrátil útok či zamezil útěku nebezpečného pachatele… Těch možností je spousta, jednak ze zákona, jednak z konkrétní situace,“ vyjmenovává Štěpánek.

Před zahájením střelby na veřejném prostranství musí policista zvážit několik faktorů. Především musí vycházet ze zákonných ustanovení, zároveň však potřebuje pohotově vyhodnotit situaci – místo, čas, viditelnost, pohyb osob či vozidel.

„Je to ve velmi krátkém časovém úseku, takže to klade velké nároky na zakročující policisty,“ doplňuje Štěpánek. Na podobné situace se dá podle něj dobře psychicky připravit. Důležité je, podstupují-li policisté kvalitní výcvik pravidelně.

„Čím častější a kvalitnější výcvik je, o to víc je policista připraven. Ať už v samotném použití zbraně, v tom zmáčknutí kohoutku, tak při posuzování všech okolností a uchování chladné hlavy,“ říká Štěpánek.

Příslušné orgány policejních ředitelství prověřují zásahy, během nichž došlo k použití zbraně, jako tomu bylo tento týden v Brně.

„Je to z toho důvodu, že se jedná o jedno z nejvyšších oprávnění příslušníků a je to také velmi závažný zásah do osobních svobod člověka, proti kterému je zakročováno.“