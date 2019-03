Policie ukončila zásah na radnici Brno-střed. ‚Je třeba počkat, s čím přijde,‘ reaguje Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) před návratem z USA nechtěl říct, zda se vláda bude v pondělí zabývat možností odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petra Rafaje. Je podle něj třeba počkat na závěry kriminalistů. Policie mezitím v sobotu ukončila zásah na radnici Brno-střed. Brno/Washington 9:06 9. 3. 2019 (Aktualizováno: 10:22 9. 3. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš z ANO | Foto: Michal Růžička / MAFRA | Zdroj: Profimedia

„My dnes nevíme, co se stalo. Policie to vyšetřuje, je to na začátku, tak si počkejme na to, co se stane,“ řekl Babiš.

Upozornil, že má o celé záležitosti informace pouze z médií.

Razie na radnici Brno-střed. Policie už obvinila devět lidí, státní zástupce začne rozhodovat o vazbě Číst článek

Policie podezřívá Rafaje a ředitele provozovatele mýtného systému Kapsch Karla Feixe z korupce.

Tendr na mýtné

Ohledně ÚOHS se policie zajímá o veřejné zakázky, kterými se úřad zabýval, včetně tendru na mýtný systém, oznámil už ve čtvrtek žalobce olomouckého vrchního státního zastupitelství Petr Šereda. Policisté ve čtvrtek zasahovali v brněnském sídle ÚOHS i v pražském sídle firmy Kapsch.

K Rafajovu odchodu z čela ÚOHS vyzvala v pátek protikorupční organizace Transparency International ČR. Rafaj do čela úřadu přišel v roce 2009 na návrh ČSSD, jejíž řady po nástupu do funkce opustil. Předsedu ÚOHS jmenuje na návrh vlády prezident.

Tisk: Druhý muž ANO Faltýnek podle odposlechů jednal v zájmu Kapsche Číst článek

Babiš se také nechtěl blíže vyjadřovat k prvnímu místopředsedovi ANO Jaroslavu Faltýnkovi, do jehož prostějovského domu policie ve čtvrtek také přišla. Premiér uvedl, že zatím neměl čas s Faltýnkem o věci mluvit, uvidí se s ním v úterý ve sněmovně. „Jaké mám já informace, tak tam pan Faltýnek figuruje jen jako svědek,“ řekl.

Konec zásahu

Policie mezitím v sobotu kolem 6.30 ukončila zásah na radnici Brno-střed. Ten začal ve čtvrtek ráno a vyšetřovatelé se zajímali o zakázky na odboru investic.

V noci na pátek policie obvinila devět lidí z účasti na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů. Pro pět z nich žádá státní zastupitelství vazbu. Podle některých médií je mezi zadrženými také radní Jiří Švachula (ANO), který má na starosti investice.

Návrh na vazbu se podle Lidových novin týká kromě Švachuly ještě tří podnikatelů ze stavebních firem a vedoucího investičního odboru Brna-středu Petra Liškutina. Jména ale oficiálně zatím nikdo nepotvrdil. O vazbě bude v sobotu rozhodovat soudce Městského soudu v Brně za účasti dozorového státního zástupce.

Policie v souvislosti s razií ve firmě Kapsch kontaktovala i exnáměstka ministra dopravy Ferance Číst článek

Hloubková kontrola

V pondělí se potkají radní Brna-středu. V úterý potom mimořádně zasedne kontrolní výbor a ve středu bude jednání zastupitelstva. Starosta čtvrti Vojtěch Mencl už v pátek řekl, že řízení investičního odboru převezme po Liškutinovi tajemník úřadu Petr Štika a začne hloubková kontrola dosud otevřených zakázek.

Policisté ve čtvrtek a pátek zasahovali na různých místech v Česku. Druhá větev případu podle dostupných informací souvisí s děním kolem mýtného tendru včetně schůzek mezi zástupci firmy Kapsch, místopředsedou ANO Jaroslavem Faltýnkem a předsedou antimonopolního úřadu Petrem Rafajem. Pojítkem obou větví by mohl být právě Švachula, který není jen řadovým komunálním politikem, ale také sponzorem ANO a členem dozorčí rady státního podniku ČD Cargo. Na antimonopolním úřadu byl v rozkladové komisi.