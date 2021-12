Zastavení lanovky v Dolní Moravě policií bylo podle soudu nezákonné. Chyběly pro to právní předpisy

Od pondělí se ztíží neočkovaným návrat z Itálie a Malty, oznámilo ministerstvo zdravotnictví

Nově země nebudou spadat do žluté, ale do červené kategorie. To znamená, že půjde o země s vysokou mírou rizika nákazy koronavirem. Změny se dotknou i dalších států, neovlivní ale návrat do Česka.