Policie intenzivně zasahuje kvůli bitcoinové kauze. Zajišťuje osoby a věci, uvedli žalobci
Policie v současné době zasahuje v bitcoinové kauze, zajišťuje osoby a věci, uvedlo ve čtvrtek večer na webu Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Praní špinavých peněz a nakládání s drogami policejní Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) nově vyšetřuje zvlášť, uvedlo také.
Policie vyšetřuje okolnosti daru bitcoinů v miliardové hodnotě od dříve odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiřikovského, dar přijalo ministerstvo spravedlnosti.
„Policejní orgán Policie České republiky, Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování, v současné době intenzivním způsobem provádí úkony trestního řízení v trestní věci, která souvisí s darováním bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. Jsou prováděny jak úkony k objasnění věci, tak i úkony k zajištění osob a věcí v trestním řízení,“ uvedl na webu vrchní státní zástupce Radim Dragoun.
