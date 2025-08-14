Policie intenzivně zasahuje kvůli bitcoinové kauze. Zajišťuje osoby a věci, uvedli žalobci

Policie v současné době zasahuje v bitcoinové kauze, zajišťuje osoby a věci, uvedlo ve čtvrtek večer na webu Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Praní špinavých peněz a nakládání s drogami policejní Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) nově vyšetřuje zvlášť, uvedlo také.

Policie

Policie zasahuje v bitcoinové kauze, zajišťuje osoby a věci, uvedli žalobci (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Policie vyšetřuje okolnosti daru bitcoinů v miliardové hodnotě od dříve odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiřikovského, dar přijalo ministerstvo spravedlnosti.

„Policejní orgán Policie České republiky, Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování, v současné době intenzivním způsobem provádí úkony trestního řízení v trestní věci, která souvisí s darováním bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. Jsou prováděny jak úkony k objasnění věci, tak i úkony k zajištění osob a věcí v trestním řízení,“ uvedl na webu vrchní státní zástupce Radim Dragoun.

Připravujeme podrobnosti.

