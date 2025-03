Policie zkoumá zakázky pojišťovny ministerstva vnitra pro firmy šéfa lyžařů Trávníčka

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra dala zakázky za více než 40 milionů korun firmám, které jsou spojené se šéfem Svazu lyžařů Davidem Trávníčkem. Zakázkami na marketing se teď zabývají pražští policisté z odboru hospodářské kriminality. Na milionové tendry bez výběrového řízení upozornil loni na podzim Radiožurnál. Původní zpráva Praha 5:00 24. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Trávníček 21. srpna 2020 v Praze | Foto: Kamaryt Michal | Zdroj: Profimedia

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra zaplatila během pěti let za vlastní propagaci 40 milionů korun firmám Sport Invest Marketing a Petr Čech Sport. Obě jsou úzce spojené s Davidem Trávníčkem, který čelí obžalobě z korupce při zadávání veřejných zakázek v kauze CzechTourism.

Radiožurnál zjistil, že oddělení marketingu ve Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra vede Trávníčkova partnerka Veronika Mačáková. Pojišťovna smlouvy rozdělovala do menších zakázek, které zadávala bez soutěže. Podle Nejvyššího kontrolního úřadu tím porušila zákon.

Firmy šéfa lyžařů získaly od pojišťovny zakázky za desítky milionů. Marketing řídí jeho partnerka Číst článek

Podezřelé zakázky zaujaly i policii, jak Radiožurnálu potvrdil mluvčí Jan Daněk: „Případem se zabývají kriminalisté z odboru hospodářské kriminality pražské policie. V tuto chvíli můžeme pouze sdělit, že věc řešíme, a nemůžeme poskytnout žádné bližší informace.“ Detaily o zakázkách pro Trávníčkovy firmy si přečtěte zde.

Radiožurnál nyní opět oslovil Davida Trávníčka i jeho partnerku Veroniku Mačákovou s žádostí o vyjádření, ani jeden z nich ale neodpověděl. Mluvčí zdravotní pojišťovny sdělila, že policie vedení pojišťovny v této věci nekontaktovala.

Ve starším vyjádření pojišťovna uvedla, že se společnostmi Sport Invest Marketing a Petr Čech Sport spolupracovala už před tím, než Mačáková nastoupila na pozici vedoucí marketingu. Jak ale zjistil Radiožurnál, od jejího nástupu zakázky pro tyto firmy mnohonásobně narostly.

Audit Nejvyššího kontrolního úřadu odhalil, že některé zakázky se věcně i časově překrývaly. Navíc podle auditu není jasné, co přesně měla pojišťovna za investované miliony získat: například od roku 2020 do roku 2022 pojišťovna utratila víc než 14 milionů korun bez DPH za propagaci prostřednictvím sportovců, aniž by si stanovila cíl této propagace nebo sledovala její přínos, poznamenali kontroloři.