Policistům ukradli zabavené auto přímo ze stanice. Škodu mají platit ti, kteří neměli službu

Odcizili mu vozidlo, majitel si ho sám vypátral, jenže podruhé mu ho někdo ukradl přímo z policejní stanice v Hostivici. Na ministerstvu vnitra za to vysoudil přes milion korun. Úřad nyní chce, aby část sumy uhradili hostivičtí policisté. Peníze ale požaduje po těch, co v době krádeže nesloužili. Naopak jejich kolega, během jehož směny vůz zmizel, nemá platit nic. Úřad nelogičnost svádí na výsledky policejního vyšetřování. Hostivice 6:00 27. května 2018

Kabriolet značky BMW za 1,5 milionu korun zmizel koncem roku 2012 přímo z autoservisu. Jeho majitel se s tím však nesmířil, začal pátrat na vlastní pěst a vůz skutečně našel.

Stál zaparkovaný ve středočeské Jenči. Muž zavolal policisty, ti sporťák zabavili jako předmět doličný a odvezli na policejní stanici v Hostivici.

Majitel je upozornil, že je potřeba vůz zabezpečit, protože od něj někdo evidentně má klíče. To se ale nestalo. Podle oficiální verze to policisté jednoduše neuměli a „riskli“ to.

„Vozidlo nebylo zajištěno proti odcizení na dvoře obvodního oddělení Hostivice. Jeden z policistů zjistil, že kolegové odmítli nasadit na vozidlo botičku, neboť nebyli k této činnosti proškoleni. Tuto skutečnost neoznámil vedoucímu příslušníkovi a spoléhal, že nemůže dojít k odcizení zajištěného vozidla,“ uvádí protokol z kázeňského řízení týkajícího se jednoho z policistů, po němž chce vnitro náhradu. Server iROZHLAS.cz ho má k dispozici.

Zabavené vozidlo stálo na hostivickém policejním dvoře tři dny a při jeho hlídání se vystřídali celkem tři policisté. Vydrželo tam ještě během služby druhého a zmizelo až pod „dozorem“ třetího. Pachatel s krádeží neměl příliš práce. Vedle toho, že policisté nezvládli nasadit botičku, dvůr služebny v Hostivici tehdy ještě nechránila vrata.

Soud policistu osvobodil

Skandál začala vyšetřovat Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Policistu, během jehož služby automobil ukradli, obvinila z porušení povinnosti dozorčí nebo jiné služby a poslala ho k soudu. Ten ho však nepotrestal.

„Podle dalších informací byl soudcem případ posouzen tak, že v dané věci se nejedná o trestný čin a případ byl předán nadřízenému policisty pro možné podezření ze spáchání kázeňského provinění,“ potvrdil informace serveru iROZHLAS.cz mluvčí inspekce Ivo Mitáček.

Středočeské ředitelství naopak kázeňsky potrestalo dva policisty, za jejichž služby však vůz zůstal na svém místě. „S policisty podezřelými ze spáchání kázeňského přestupku byla vedena kázeňská řízení příslušným služebním funkcionářem a bylo rozhodnuto o jejich vině,“ uvedl mluvčí středočeského krajského policejního ředitelství Zdeněk Chalupa.

Přišli o část platu

Jak vyplývá z protokolu, policisté přišli o 10 procent platu na dva měsíce, navíc se proti rozhodnutí neodvolali.

Podle jejich zmocněnkyně Petry Lhotákové z Mobing Free Institutu připouštějí, že pochybili, protože vůz nezabezpečili proti krádeži. Odmítají ale, že za ni nesou vinu.

„Za odcizené vozidlo má odpovědnost následný dozorčí služby, kterému vozidlo odcizili,“ je přesvědčena Lhotáková. Její mandanti podle ní odpovídají pouze za nekázeň.



Protože policistu, kterému vozidlo ukradli, soud osvobodil a kázeňsky potrestán nebyl, vnitro nyní žádá paradoxně náhradu pouze po dvou kázeňsky potrestaných policistech a jejich tehdejšímu nadřízenému. Majitel vozu totiž úřad zažaloval a podle očekávání vyhrál.

„Na základě rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 7 bylo Ministerstvo vnitra povinno uhradit majiteli zcizeného vozidla náhradu škody včetně úroků z prodlení v celkové výši 1,1 milionu korun,“ vypočítala mluvčí vnitra Hana Malá.

První má zaplatit 137, druhý 126 tisíc. Škodu vnitro vymáhá i po tehdejším šéfovi hostivické policejní stanice. Odvolává se přitom na výsledky vyšetřování. Zmocněnkyně policistů Lhotáková však vnitro viní z porušení zákona, odvolává se přitom na osvobozující verdikt soudu nad kolegou, jemuž vůz ukradli.

Vnitro je zažaluje

Lhotáková podle svých slov vyzvala vnitro k osobnímu jednání, úřad ale odmítl. Ministerstvo proto hodlá žalovat.

„Nad tímto případem se vznáší plno otazníků. Jedním z nich je to, proč bezpečnostní sbor nepředvídal tuto skutečnost a od založení stanice nedbal na zajištění dvora tak, jak ukládá znění zákona,“ podotýká.

Už nyní je ale jisté, o sporu policistů s úřadem nakonec rozhodne soud. Ministerstvo je oba kvůli náhradě zažaluje, jak jim již oznámilo.