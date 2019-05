Policistu roku vyhrála jihočeská kriminalistka Renáta Miková. U policie slouží 25 let

Titul Policista roku 2018 připadl ženě. Získala ho kriminalistka Renáta Miková z jihočeského krajského ředitelství, která u policie slouží 25 let a vyšetřuje nejzávažnější zločiny v regionu. Získala také medaile v několika sportech na mezinárodních policejních mistrovstvích či na policejní olympiádě. Vyhlášení výsledků 19. ročníku ankety Policista roku se konalo v pátek večer na Hradě. Praha 23:05 31. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Titul Policista roku 2018 získala kriminalistka Renáta Miková z jihočeského krajského ředitelství | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

„Je co oceňovat. Kriminalita klesá a důvěra v policii roste. Česko je sedmou nejbezpečnější zemí na světě,“ uvedl při ceremoniálu ministr vnitra Jan Hamáček. Podotkl, že se podařilo v minulých letech policistům zvyšovat platy a plánuje se nákup nového vybavení.

„Bezpečnost naší země něco stojí, musíme být připraveni do ní investovat,“ dodal Hamáček.

Práci Hamáčka jako ministra vnitra ocenil prezident Miloš Zeman. Podle něj je to právě on, kdo policii vytváří dobré podmínky. Popřál policistům „dobrou pohodu“ do boje proti kriminalitě, včetně kriminality ekonomické.

„Dovolte mi, abych vyjádřil naději, že jednoho krásného dne se nám všem podaří, že všichni zloději budou ve vězení, to je můj hluboký sen a touha, aby všichni zloději byli ve vězení, kdo jiný než policie to může zařídit,“ uvedl Zeman. Řekl, že podporuje navýšení platů policistů, naopak je zásadně proti zvyšování výdělků úředníků.

Evakuace seniorů

Vítěze v několika kategoriích z desítek nominovaných vybírala etická komise policie. Za Čin roku dostali ocenění praporčíci Jiří Zeman a Ondřej Hrubeš z obvodního oddělení v Hrádku nad Nisou. V polovině března evakuovali z domu s pečovatelskou službou v Chotyni, který v noci začal hořet, dvě desítky seniorů. Přímo z hořícího bytu pak Zeman vytáhl ještě ženu, sám pak skončil v nemocnici.

Týmem roku se stal tým Mobilheim z krajského ředitelství Jihočeského kraje, který vyšetřoval brutální vraždu na Písecku. Pachatele vypátral v Rumunsku. Ocenění Specialista roku má praporčík Michal Záruba z oddělení služební kynologie královéhradeckého krajského ředitelství. Jako první vycvičil služebního psa na zásah proti takzvanému aktivnímu střelci.

Zaměstnancem roku je vedoucí oddělení správy nemovitého majetku z pardubického krajského ředitelství Bohumil Šálek. Vystudovaný právník je u policie od roku 2010. V poslední době přispěl ke klíčovým investičním záměrům.

Sportovec roku

Sportovcem roku se stal podplukovník Zdeněk Němeček z centrály proti organizovanému zločinu, který se sportovní střelbě věnuje od roku 1972 a dynamické střelbě od roku 1992. V té patří ke světové špičce. Slouží od roku 1984.

Cenu policejního prezidenta si odnesl tým policistů z kanceláře projektů a evropských fondů z policejního prezidia a protidrogové centrály z projektu Reliéf. Cena ministra vnitra připadla bývalému hokejovému brankáři Petru Břízovi za podporu složek integrovaného záchranného systému.

Do policejní Síně slávy vstoupil plukovník ve výslužbě Ivan Smékal z pražského krajského ředitelství. U policie je od roku 1982.

