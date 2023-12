Studenti se zabarikádovali správně, to je obrovská výhoda. Spolupracovali s námi, popisuje policista

Zásah, u kterého hraje největší roli čas. Hlavním úkolem při čtvrteční zásahu bylo podle majora Josefa Jeřábka co nejrychleji pachatele eliminovat. „Kolegové postupují podle toho, jak jsou vycvičení. Velkou roli hraje čas, takže spěcháme, zároveň ale musím myslet na to, že nasazujeme vlastní život a zdraví,“ popsal v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz a Českou televizi. Rozhovor Praha 15:00 22. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít major Josef Jeřábek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Když prvosledová hlídka míří na místo, kde je střelec, co se tam děje? Jaké mají instrukce policisté?

Jde o to co nejdříve toho pachatele nalézt a buď ho eliminovat, nebo upoutat pozornost za sebe, aby přerušili násilí.

Na videu je vidět, že policisté vcházejí do budovy, která je pro ně neznámé prostředí. Je to problém?

Ano, vždycky. Vcházíte dovnitř s informacemi, které dostaneme venku, nebo slyšíte střelbu. Než se zorientujete, stojí to drahocenné minuty.

Prvosledové hlídky jsou vybavené dlouhými a krátkými zbraněmi, je to tak?

Ano, prvosledová hlídka je vybavená jak balistickou ochranou, jsou to krátké i dlouhé zbraně.

Vy prohledáváte postupně každé místo?

Když slyšíme činnost toho pachatele, například střelbu nebo křik, jdeme přímo na to místo. Princip spočívá v tom tu činnost co nejrychleji ukončit.

Tady jste tu střelbu ale neslyšeli?

Neslyšeli, vycházeli jsme z informací od studentů, že nahoře se něco děje. Dostali jsme se do horních pater, kde jsme začali aktivně vyhledávat střelce. To se nám v začátku nedařilo a následně jsme dostali informaci, že se nachází na ochozu budovy. Naším dalším úkolem bylo nalézt vstup na střechu.

Co probíhá v hlavách policistů ve chvíli, kdy běží po schodech a vyhledávají toho člověka?

Kolegové postupují podle toho, jak jsou vycvičení. Velkou roli hraje čas, takže spěcháme, zároveň ale musím myslet na to, že nasazujeme vlastní život a zdraví.

Došlo k přestřelce mezi ním a vašimi policisty?

Ne uvnitř budovy. Pachatel cítil, že se smyčka utahuje, a spáchal sebevraždu, což bývá v těchto případech běžné.

Ale z ulice nějaké výstřely padly…

Ano, to bylo zvenku.

O tom jste věděli, že vaši kolegové po něm střílí?

To vám nejsem schopen říct.

Když policisté přiběhli na římsu, byl už pachatel mrtvý?

Bylo to čerstvě potom, co spáchal sebevraždu.

Slyšeli jste výstřely?

Jestli je kolegové slyšeli, to vám nedokážu momentálně říct, ale každopádně na tom těle bylo znát, že sebevraždu spáchal.

Třídění zraněných

Vaši kolegové pak ošetřovali zraněné. Zranění byla skutečně vážná, bylo to dost hektické…

Dostanete se do místnosti, kde máte spoustu zraněných. Pak je strašně důležitá triáž, tedy třídění raněných, aby se dostala akutní pomoc těm, kteří ji nejvíc potřebují.

Na videu je vidět, jak policista začal organizovat tu činnost. Hledají se lidé, kteří jsou nejvíce zasažení. Těm se poskytuje pomoc jako první.

Jak se s tím vyrovnáte, když tohle vidíte a zasahujete?

Je to naše práce, musíme se s tím srovnat.

Dobře, ale pořád jste lidi.

Máme možnost péče o nás. Na druhou stranu, my se se zákroky potkáváme celý život.

Jaká byla spolupráce na místě se studenty, když jste tam museli odstranit barikády učebny a místnosti?

Standardní. Poslechli naše pokyny, vyvedli jsme je ven na seřadiště, nebyl tam žádný zásadní problém.

Oni věděli, co mají dělat a udělali to správně?

Podle toho, jak tam byli zabarikádovaní, tak ano. To je obrovská výhoda v takových okamžicích. Pachatel většinou neztrácí tolik času a nedobývá se nikam.

Jaký problém byli novináři nebo některá videa, která byla zveřejněna?

Zásah proběhl relativně rychle, takže ve chvíli, když se začalo něco dávat ven, tak bylo akutní ohrožení už eliminované. Ve chvíli, kdy by tam docházelo k barikádování, by to byla samozřejmě obrovská taktická nevýhoda.

Některé fotografie byly ale zveřejněny ve chvíli, kdy nebylo jasné, jestli je střelec eliminovaný…

Eliminace proběhla tak rychle, že neměl šanci to studovat. On se pohyboval, takže v tomto případě by to myslím roli nehrálo.

Na tiskové konferenci zaznělo něco ve smyslu, že využil svůj mobilní telefon na místě. Víte, co na něm dělal?

Nevím, spekuloval bych.