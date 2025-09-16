Policisté cvičili zásah proti útoku střelce v Janáčkově divadle. Museli zachraňovat namaskované figuranty
Policisté, hasiči a záchranáři v Janáčkově divadle v Brně nacvičovali zásah v případě útoku střelce. Figuranti sledovali baletní představení, potom do divadla vpadl muž se střelnou zbraní. „Účelem bylo v reálných časech přivolat reálné síly, prostředky, které tady slouží v běžném režimu výkonu služby,“ řekl pro Český rozhlas Brno policejní prezident Martin Vondrášek. Upozorňujeme, že v audio reportáži zazní výstřely a sirény z cvičení.
Policisté vytvořili situaci, kdy muž se samopalem vyběhl na jednu z lóží v divadle a z ní začal střílet do davu v hledišti. „Momentálně už máme uvnitř budovy první tým, který budovu prochází systematicky místnost po místnosti tak, aby vyloučili, že se pachatel nenachází uvnitř,“ vysvětluje mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb.
„Policisté jsou konfrontováni s tím, že na zemi jsou figuranti, mají poměrně zdařilé maskováni vážných zranění, takže policisté zároveň musí rozhodnout, zda je ošetří, neošetří a jak budou dále postupovat,“ dodává.
Postupně přijíždí sanitky a policejní auta s houkajícími sirénami. Z divadla vyběhly desítky figurantů.
„Byli jsme si se studenty koupit lístky a slyšeli jsme nějaké zvuky, vypadalo to jako střelba nebo nějaký výbuch nebo něco, tak jsme se proto snažili rychle budovu opustit. Byla tam hlášení, že máme evakuovat divadlo, že je tam mimořádná situace, ale nevíme, co se tam stalo, kolik je tam zraněných,“ nastínila učitelka Sylvie.
Práce záchranářů
Ve chvíli, kdy policisté dají ostatním složkám vědět, že je prostor bezpečný, přichází na řadu záchranáři. Pacienti, které třídí v prostoru vedle divadla, mají podle mluvčí záchranářů Michaely Bothové středně těžká a těžká zranění.
„U nejzávažněji zraněných samozřejmě řešíme v prvé řadě životní funkce, to znamená, zastavujeme krvácení, zjišťujeme, zda dýchají. Pokud nedýchají, pokud je tam zástava oběhu, potom zahajujeme resuscitaci a snažíme se udělat maximum pro to, aby ten pacient přežil a aby byl zdravotní stav do budoucna co nejméně poznamenaný. Potom se věnujeme méně závažným zraněním, jako jsou například zlomeniny, pohmožděniny,“ upozorňuje.
Cvičení se připravovalo přes půl roku a dalších několik týdnů se bude postup všech jednotek vyhodnocovat. „Účelem bylo v reálných časech sem přivolat reálné síly, prostředky, které tady slouží v běžném režimu výkonu služby, ať už policie, hasičů, záchranné služby,“ vysvětluje policejní prezident Martin Vondrášek.
„Cílem bylo provést nejprve evakuaci, zákrok, potom triáž a první pomoc raněných a všechny úkony, které s tím jsou spojené v reálu. Děláme to proto, abychom si řekli, jestli jsme náhodou neměli udělat něco jinak a lépe. Za mě ten zákrok byl velmi rychlý,“ těší Vondráška.
Asi po 2,5 hodinách cvičení pro figuranty končí. Vzápětí se policistům podařilo dopadnout představitele útočníka v brněnských Řečkovicích.