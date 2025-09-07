Policisté dopadli řidiče formule, který se proháněl po dálnici D4. Zastavili ho v obci Buk na Příbramsku

Policii se v neděli podařilo zadržet 51letého muže, který jel po dálnici D4 v okolí Příbrami v červené formuli. Poté ho převezli na obvodní oddělení k podání vysvětlení.

Policie se o jezdci dozvěděla na základě oznámení od řidičů. „Dnes (v neděli) po osmé hodině ranní jsme na lince 158 přijali oznámení, že na benzínovou čerpací stanici u Dobříše přijela formule. O pár minut později jsme přijali další oznámení, že formule jede po dálnici D4,“ popsala události mluvčí středočeských policistů Michaela Richterová.

Muže se nakonec podařilo zastavit v obci Buk na Příbramsku. Server tn.cz také zveřejnil fotografie a video, na kterých lze vidět policisty, kteří obstupují formuli na dvoře rodinného domu a mluví s řidičem v červené kombinéze. Ten byl identifikován jako 51letý muž.

