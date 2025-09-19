Policisté odhalili na dálnici u Tábora devět cizinců bez povolení k pobytu. Řeší se jejich vyhoštění

Při mimořádné kontrole na dálnici D3 u Tábora policisté v úterý a ve středu odhalili devět cizinců, kteří byli v Česku nelegálně nebo jim propadlo povolení k pobytu. S cizinci bylo zahájené vyhošťovací řízení, řekl v pátek policejní mluvčí Milan Bajcura. Hlídky také odhalily čtyři trestné činy, například padělání dokladu, a 111 přestupků.

Tábor Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Policie České republiky (PČR)

Za více než 40 hodin policisté zkontrolovali 1692 vozidel (ilustrační foto) | Foto: Jakub Jirásek | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nejčastějším prohřeškem řidičů byl nevyhovující technický stav vozidla, někteří neměli zapnuté pásy, používali mobilní telefon za jízdy nebo nadýchali zbytkový alkohol.

V Česku by mohlo trvale zůstat na 260 tisíc uprchlíků z Ukrajiny, počet cizinců poroste, vyplývá ze studie

Číst článek

Policisté zahájili plánovanou, ale dopředu neohlášenou akci v úterý ráno mezi 76. až 79. kilometrem dálnice. Zaměřili se na kontroly technického stavu aut, řidiče, zda neřídí pod vlivem alkoholu nebo drog, jestli mají v pořádku doklady a nepřepravují nelegální zboží nebo migranty. Na místě zasahovalo několik desítek policistů včetně celníků a hasičů.

Za více než 40 hodin policisté zkontrolovali 1692 vozidel.

„Jednotliví policisté zjistili 111 přestupků, kdy 91 z nich bylo vyřízeno na místě formou příkazu, blokovou pokutou a 20 oznámení o přestupku na obec s rozšířenou působností,“  uvedl Bajcura na policejním webu.

„Dále odhalili čtyři trestné činy, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, ohrožení pod vlivem návykové látky, padělání a pozměnění veřejné listiny a neoprávněný zásah k počítačovému systému a nosiči informací, kdy řidič jel s nákladním vozidlem na cizí průkaz profesní způsobilosti,“ pokračoval.

V pondělí nechoďte do školy, hrozil zahraniční student útokem na VŠE. Česko ho vyhostilo

Číst článek

Dekontaminace aut

Celníci také v pěti případech zjistili, že kontrolovaní lidé měli nedoplatek v systému CEPAN, například nezaplatili dálniční poplatek, pokutu v MHD nebo za rychlost v zahraničí.

S devíti cizinci, u kterých policisté zjistili, že pobývají v Česku neoprávněně nebo už mají propadlé povolení k pobytu, bylo zahájeno řízení o vyhoštění, dodal Bajcura.

Jihočeští hasiči využili policejní akci, aby si vyzkoušeli dekontaminaci vozidel na dálnici za plného provozu. Za deset hodin očistili zhruba 30 nákladních aut.

„Jednalo se o cvičení, které by bylo v případě nákaz jako kulhavka, slintavka. Potřebovali jsme si prověřit především kapacitu, kolik jsme schopni nákladních automobilů dekontaminovat, zároveň odzkoušet si logistiku odvozu odpadové vody, a kolik bude potřeba lidí, aby mohla linka fungovat nepřetržitě určitou dobu,“ uvedla mluvčí hasičů Vendula Matějů.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme