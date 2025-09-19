Policisté odhalili na dálnici u Tábora devět cizinců bez povolení k pobytu. Řeší se jejich vyhoštění
Při mimořádné kontrole na dálnici D3 u Tábora policisté v úterý a ve středu odhalili devět cizinců, kteří byli v Česku nelegálně nebo jim propadlo povolení k pobytu. S cizinci bylo zahájené vyhošťovací řízení, řekl v pátek policejní mluvčí Milan Bajcura. Hlídky také odhalily čtyři trestné činy, například padělání dokladu, a 111 přestupků.
Nejčastějším prohřeškem řidičů byl nevyhovující technický stav vozidla, někteří neměli zapnuté pásy, používali mobilní telefon za jízdy nebo nadýchali zbytkový alkohol.
Policisté zahájili plánovanou, ale dopředu neohlášenou akci v úterý ráno mezi 76. až 79. kilometrem dálnice. Zaměřili se na kontroly technického stavu aut, řidiče, zda neřídí pod vlivem alkoholu nebo drog, jestli mají v pořádku doklady a nepřepravují nelegální zboží nebo migranty. Na místě zasahovalo několik desítek policistů včetně celníků a hasičů.
Za více než 40 hodin policisté zkontrolovali 1692 vozidel.
„Jednotliví policisté zjistili 111 přestupků, kdy 91 z nich bylo vyřízeno na místě formou příkazu, blokovou pokutou a 20 oznámení o přestupku na obec s rozšířenou působností,“ uvedl Bajcura na policejním webu.
„Dále odhalili čtyři trestné činy, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, ohrožení pod vlivem návykové látky, padělání a pozměnění veřejné listiny a neoprávněný zásah k počítačovému systému a nosiči informací, kdy řidič jel s nákladním vozidlem na cizí průkaz profesní způsobilosti,“ pokračoval.
Dekontaminace aut
Celníci také v pěti případech zjistili, že kontrolovaní lidé měli nedoplatek v systému CEPAN, například nezaplatili dálniční poplatek, pokutu v MHD nebo za rychlost v zahraničí.
S devíti cizinci, u kterých policisté zjistili, že pobývají v Česku neoprávněně nebo už mají propadlé povolení k pobytu, bylo zahájeno řízení o vyhoštění, dodal Bajcura.
Jihočeští hasiči využili policejní akci, aby si vyzkoušeli dekontaminaci vozidel na dálnici za plného provozu. Za deset hodin očistili zhruba 30 nákladních aut.
„Jednalo se o cvičení, které by bylo v případě nákaz jako kulhavka, slintavka. Potřebovali jsme si prověřit především kapacitu, kolik jsme schopni nákladních automobilů dekontaminovat, zároveň odzkoušet si logistiku odvozu odpadové vody, a kolik bude potřeba lidí, aby mohla linka fungovat nepřetržitě určitou dobu,“ uvedla mluvčí hasičů Vendula Matějů.