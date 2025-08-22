Policisté podezřívají vojáka z nelegálního nákupu zbraní. Hrozilo by mu až pět let vězení
Vojenská policie se zabývá podezřelými aktivitami vojáka z povolání, který podle vyšetřovatelů loni bez oprávnění nakoupil větší množství střelných zbraní, náhradních dílů k nim a munice. Vyšetřovatelé případ prověřují pro podezření z přečinu nedovoleného ozbrojování. O případu v pátek Vojenská policie informovala na síti X.
Aktivity podezřelého muže policie monitorovala a zdokumentovala. „Následně byly v rámci domovní prohlídky zajištěny další důkazy včetně zbraní a munice,“ uvedla vojenská policie.
Na zveřejněných záběrech je několik dlouhých střelných zbraní, tři revolvery, náboje či zásobníky.
V případě pravomocného odsouzení by muži hrozilo až pět let vězení.
