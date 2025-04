Policisté vpustili kamion přes hranici ve Střelné. Porušili zákaz kvůli slintavce, čeká je kázeňské řízení

Policisty čeká kázeňské řízení za to, že přes hranici ve Střelné na Vsetínsku nechali projet kamion, ačkoliv je to kvůli slintavce a kulhavce momentálně zakázané. Na síti X to uvedla Policie ČR. Na případ upozornil server Novinky.cz. Jediným přechodem ve Zlínském kraji, který mohou nyní nákladní auta přijíždějící ze Slovenska využívat, je Starý Hrozenkov.

Střelná (Vsetínsko) 18:41 9. dubna 2025