Policisté vyšetřují tragickou nehodu na Prostějovsku. Auto se po smyku na mokru střetlo s kamionem

Na Prostějovsku ve středu odpoledne zemřela řidička osobního auta, podle policie se střetla s nákladním vozem. Tragická nehoda se stala mezi Vícovem a Ohrozimí nedaleko Plumlova, řekl ve středu krajský policejní mluvčí Libor Hejtman. Silnice je uzavřena, okolnosti nehody vyšetřuje policie.

Vícov/Ohrozim (Prostějovsko) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

policie, ilustrační foto

Policisté vyšetřují tragickou nehodu na Prostějovsku (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nehoda se podle dopravních informací policie stala ve 14.40. „Šlo o střet osobního a nákladního auta, řidička osobního auta utrpěla smrtelná zranění. Okolnosti nehody zjišťujeme, ale s největší pravděpodobností dostala smyk na mokré silnici, přejela do protisměru a srazila se s protijedoucím nákladním autem,“ uvedl Hejtman.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme