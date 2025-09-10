Policisté vyšetřují tragickou nehodu na Prostějovsku. Auto se po smyku na mokru střetlo s kamionem
Na Prostějovsku ve středu odpoledne zemřela řidička osobního auta, podle policie se střetla s nákladním vozem. Tragická nehoda se stala mezi Vícovem a Ohrozimí nedaleko Plumlova, řekl ve středu krajský policejní mluvčí Libor Hejtman. Silnice je uzavřena, okolnosti nehody vyšetřuje policie.
Nehoda se podle dopravních informací policie stala ve 14.40. „Šlo o střet osobního a nákladního auta, řidička osobního auta utrpěla smrtelná zranění. Okolnosti nehody zjišťujeme, ale s největší pravděpodobností dostala smyk na mokré silnici, přejela do protisměru a srazila se s protijedoucím nákladním autem,“ uvedl Hejtman.