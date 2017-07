Policisté zastavili třímístnou dodávku, ze které vystoupilo 34 dělníků. Na stavbu museli pěšky

Median: ANO první, komunisté druzí. Koalice lidovců a STAN by získala téměř 10 procent

Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO s náskokem před druhou KSČM a třetí ČSSD. Koalice KDU-ČSL a STAN by před rozpadem zůstala těsně pod desetiprocentní hranicí nutnou pro vstup do sněmovny.