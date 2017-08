Úřad sleduje sociální sítě politiků. Ne každý má profil před volbami řádně označený

Ačkoli většina politických stran a hnutí plánuje ostrý start předvolební kampaně až na září, někteří politici se činí už nyní. Vidět jsou během prázdnin hlavně na sociálních sítích, jak obráží festivaly, věnují se rodině nebo diskutují s občany. Cíl je přitom jasný: oslovit voliče před blížícími se volbami do sněmovny. I proto se na jejich online aktivity zaměří úřad pro dohled nad stranami. Původní zpráva Praha / Brno 6:00 3. srpna 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sociální sítě politiků kontroluje Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. | Foto: koláž Český rozhlas

Zatímco volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek či předseda opoziční ODS Petr Fiala vsadili přes léto na hudební festivaly, šéf vládních lidovců Pavel Bělobrádek zas na rodinnou atmosféru mezi svými příznivci. Na svém oficiálním facebookovém profilu je aktivní také předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který napříč Českem propaguje svoji knihu.



Komplikace na sítích

Aktivity na sociálních sítích se ale politikům mohou zkomplikovat. Zaměří se na ně Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Podle kontrolorů totiž musí být z oficiálních profilů politiků na Facebooku, Twitteru a dalších sociálních sítích patrné, že kandidují v podzimních volbách do sněmovny.



Veškeré oficiální profily jednotlivých kandidátů i politických stran a hnutí tak musí obsahovat informaci o zadavateli a zpracovateli.



Při pohledu na oficiální profily lídrů parlamentních stran ale tyto parametry ne všichni splňují. Náležitě označenou facebookovou stránku má například Babiš, Zaorálek, Fiala či šéf TOP 09 Miroslav Kalousek. Povinné údaje pak chybí u profilu Bělobrádka, volebního lídra Starostů a nezávislých (STAN) Jana Farského a šéfa SPD Tomia Okamury.

To šéf komunistů Vojtěch Filip například facebookový profil nemá vůbec. Disponuje jen soukromým účtem na Twitteru, na který se nová pravidla nevztahují.



Označení fotek i videí

Informaci o zadavateli a zpracovateli musí nést také všechny audiovizuální příspěvky, které politici a strany na sítích vyprodukují. Jinak jim hrozí až 100 tisícová pokuta. Vyplývá to ze stanoviska úřadu, které na svém webu zveřejnil předminulý týden. Výjimku mají pouze textové příspěvky, u kterých stačí označení přímo na profilu.

Serveru iROZHLAS.cz to potvrdil také člen úřadu pro dohled nad stranami Jiří Navrátil. „Nechceme, aby se informace o zadavateli a zpracovateli objevila u každého komentáře. Profil kandidáta a strany by proto měl být takto označen,“ popsal.



(Ne)oficiální profil na sítích Jak vlastně odlišit oficiální profil politika na sociálních sítích od toho soukromého? Jednoduše. Oficiální profil politika musí obsahovat informaci o zadavateli a zpracovateli, kterou například na Facebooku lze najít v záložce informace.

Kontroloři aktuálně připravují nástroj, kterým by mohli sociální sítě efektivně monitorovat. Vedle povinného označení bude podle Navrátila pro úřad klíčová evidence nákladů na online aktivity ve volebních výdajích. Ty letos poprvé nemohou překročit limit 90 milionů korun.

„Zaměříme se na náklady na odměny mediálních profesionálů nebo sponzorované příspěvky. To jsou výdaje, které by se v nákladech na kampaň měly objevit. Samotné postování příspěvků ale z hlediska nákladů určitě sledovat nebudeme,“ doplnil Navrátil.

Stížnosti politiků

Politici tak musí na sítích povinné údaje uvádět. "Není to problém, poradíme si s tím," uvedl pro server iROZHLAS.cz mluvčí ANO Vladimír Vořechovský. Obdobně mluví i Bělobrádek: "Plníme všechny podmínky, které nám zákon ukládá. Poradíme si tedy i s reklamou v kampani na sociálních sítích."

Stejně tak soudí i ODS. "Drobné komplikace to samozřejmě způsobuje, ale snažíme se jim vyvarovat," řekl Jakub Kajzler z mediálního oddělení strany. To TOP 09 už nové nařízení zohlednila. "Žádný problém to není. Tuto skutečnost jsme již zohlednili v našich nejnovějších videích," komentoval mluvčí strany Jakub Hnát.

Náležité označení nesou i výstupy ČSSD, tvrdí mluvčí strany Mikuláš Klang: "Veškeré audiovizuální materiály, které jsou publikovány na profilech jak ČSSD, tak Lubomíra Zaorálka, a souvisí s volební kampaní, jsou údaji o zadavateli i zpracovateli zřetelně označovány."

Ne všichni ale nové nařízení přijímají nekriticky. Třeba Farský ze STAN upozorňuje, že s označením audiovizuálních příspěvků může být problém. "Například živé vysílání na Facebooku - do videa samotného nic nevložíte, maximálně můžete uvést údaje do popisku u příspěvku," napsal v SMS.

Stěžuje si i šéf SPD Tomio Okamura: "Když si videa vymýšlím a točím sám, tak kdo je zadavatel? Řešili jsme to už dřív a úřad nám odpověděl, že neposkytuje právní rady. Pravidla chceme dodržovat, ale nemáme se koho zeptat, jak to má být správně."

Po libosti není jednání úřadu ani šéfovi komunistů Filipovi: „S označením problém nemáme. Úřad se ale vyžívá v kontrole věcí, které nejsou pro politickou soutěž relevantní.“