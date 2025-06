Politici Spolu oslavují průzkum, kde jejich podpora roste. ‚Určitě slaví předčasně,‘ krotí je politolog

Rosteme a děkujeme za důvěru! Spolu uchráníme naši zemi od populistů, oligarchů a pohrobků totalitních komunistů.



Máme za sebou výsledky a hlavně máme vizi, která přesahuje rámec 4 let. Chceme prosperující, fungující a bezpečné Česko pevně zakotvené v EU a NATO. pic.twitter.com/YxttfZWokq — Vlastimil Válek (@vlvalek) June 8, 2025 Před bitcoinovou kauzou preference koalice Spolu od začátku roku mírně sílily. Nejnovější volební modely pak nepřinesly velké změny, dle některých Spolu mírně padá, dle jiných dál stoupá až na dosavadní letošní maxima. „Rosteme a děkujeme za důvěru!" napsal si na sociální sítě například 1. místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek. Jak ale upozorňují odborníci, dělat na základě prvních čísel unáhlené závěry se nemusí vyplatit.

Od vypuknutí bitcoinové kauzy v předminulém týdnu zatím vyšly volební modely od tří agentur, které mohly alespoň částečně události spojené se sporným bitcoinovým darem pro ministerstvo spravedlnosti promítnout do svých čísel.

Jde o ve středu zveřejněný model Ipsosu (sběr od 26. května do 1. června), páteční čísla NMS Market Research (od 30. května do 3. června) a v neděli zveřejněný model analytického ústavu STEM pro CNN Prima News (od 30. května do 4. června).

Ipsos tak sbíral zhruba třetinu respondentů, kteří už mohli reagovat na zveřejněné skutečnosti o bitcoinovém daru ministerstvu, období sběru pro model NMS bylo celé až po zveřejnění kauzy, a STEM z tohoto důvodu dokonce sbíral mimořádně ve dvou vlnách. „Přibližně 80 procent respondentů už odpovídalo v době, kdy už měli možnost tu kauzu zaregistrovat,“ přiblížil ředitel výzkumu STEM Jaromír Mazák.

Ani v jednom se podpora Spolu navzdory mnohým očekáváním nijak nezhroutila. U Ipsosu ztratilo Spolu meziměsíčně 1,1 procentního bodu, v NMS dva procentní body. Ve STEM vyšel Spolu výsledek 22,3 procenta, což znamenalo mírný nárůst a jejich vůbec nejlepší letošní výsledek u všech agentur.

Jednotliví politici stran Spolu i jejich stranické účty se tak na sociálních sítích začali výsledkem chlubit.

Tím jak vyřešila @SpoluKoalice Bitcoinovou kauzu, Většina jejich voličů ocení proto jí rostou preference — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) June 8, 2025

Děkujeme za podporu a povzbuzení. Neprožíváme teď lehké období. Uděláme všechno pro to, abychom bitcoinovou chybu Pavla Blažka překonali a vrátili důvěru celému rezortu spravedlnosti.



Pro mě osobně je nový průzkum závazek, abychom dali do dalších čtyr měsíců vše a na podzim… pic.twitter.com/2IS5OXEbrL — Martin Kupka (@makupka) June 8, 2025

Od března pak nárůst podpory změřené STEM činí u Spolu více než pět procentních bodů, zatímco hnutí ANO za stejnou dobu o podobná čísla kleslo.

„Politici koalice Spolu určitě slaví předčasně,“ upozorňuje ale politolog Aleš Michal s tím, že prakticky nikdy není možné vyčíslit širší trendy nebo obecnější voličské nálady jen z jednoho průzkumu a vždy má smysl srovnávat jejich větší počet nebo čísla ve středně- a dlouhodobém horizontu.

Podle Jaromíra Mazáka může být dvojí vysvětlení toho, proč STEM ještě žádný propad Spolu neměří. „Buď voliči Spolu přijali vysvětlení současné vlády a rychlou reakci, kdy ministr Pavel Blažek (ODS) velmi rychle odstoupil a zároveň oznámil, že nebude kandidovat v podzimních volbách. To může být pro voliče dostatečná odpověď na tuto situaci,“ popsal v nedělní Partii.

Druhé možné vysvětlení je, že se kauza ještě nestačila do veřejného mínění propsat. „Z historických dat víme, že u složitějších krizí a kauz trvá, než si na ně lidé vytvoří názor,“ doplnil Mazák s tím, že bude případně možné první větší dopady kauzy v číslech agentur vidět ve druhé polovině června.

V tuto chvíli jsou zkrátka možnosti i nadále otevřené. „Spolu to za určitých podmínek uškodit nemusí, případně jen velmi mírně, nebo se také kauza může dále vyvíjet a víc propsat do úvah o tom, koho volit. To v tuto chvíli jednoduše nelze s jistotou říct,“ říká politolog Michal.

„Je možné, že určitá část voličů ocení, že Pavel Blažek rychle odešel a vyřešil tak jejich vlastní dilema spojené s tím, že nechtějí volit koalici spojenou s kauzami,“ uvažuje odborník z Institutu politologických studií FSV UK. Zároveň dle něj ale bude klíčové, jak se bude kauza vyvíjet dál.

Příběh bitcoinového daru v miliardové hodnotě pro ministerstvo spravedlnosti od člověka, který provozoval nelegální internetové tržiště, kde se prodávaly drogy, zbraně nebo jedy, zcela jistě změnil dynamiku předvolební kampaně v předprázdninovém období, vládu čeká opoziční pokus o vyslovení nedůvěry, téma je ve veřejném prostoru neustále přítomné a proměnilo i vztahy uvnitř vládní koalice.

„Už teď vidíme bojůvky mezi politiky ODS a STAN, to určitě svůj vliv na preference, ať už jakýmkoliv směrem, mít bude. Svou roli jistě hraje taky to, že pro velkou část voličů je celá záležitost velmi nesrozumitelná. Bitcoiny jsou pro mnoho z nich něco abstraktního a jen zlomek z nich si za nimi představí reálné prostředky,“ doplňuje politolog Michal.

Tři možné reakce

Do velkých závěrů se nechtěla pouštět ani politická analytička NMS Market Research Tereza Friedrichová. „Data pro červnový volební model jsme sbírali v průběhu rozkrývání bitcoinové kauzy a je otázkou, zda se do dat kauza propsala, nebo nás to ještě čeká. V dalších měsících bude zajímavé sledovat, jak na kauzu voliči Spolu zareagují,“ popisuje s tím, že mají v zásadě tři možnosti.

Buď budou Spolu podporovat nadále, nebo se přikloní k některé z ideově blízkých alternativ (Starostové, Piráti), nebo k volbám nebudou chtít vůbec přijít.

„Jak víme i z dalších výzkumů, zásadní etické prohřešky dokážou s volební účastí dost zahýbat,“ doplňuje Friedrichová.

O voličích stran Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) se dá vzhledem k historickým příkladům říci, že jsou na podobné kauzy citliví. Po pádu vlády Petra Nečase před dvanácti lety se ODS ocitla na hraně zániku.