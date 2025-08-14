Kontrola politické reklamy nově i mimo volby. Dohledový úřad na to potřebuje až 20 dalších lidí
Politická agitace a propagace má být transparentní nově po celý rok, nejen v době voleb. Dohlédnout na to mají od října státní hlídači politických kampaní. Kontrolovat tak budou muset tisíce aktérů, zda zákonná pravidla dodržují. Nemají na to ale dostatek personálu ani finance. „Je to obrovský nárůst agendy, potřebujeme získat až 20 nových pracovníků,“ říká jejich šéf František Sivera. Cílem změny je boj proti dezinformacím a vměšování do voleb.
„Po celém Česku se vyskytují tisíce reklamních ploch, svoji práci zde vykonává několik tisíc, možná i desítky tisíc vydavatelů a poskytovatelů politické reklamy, politická reklama na sociálních sítích je stále četnější a původce reklamního sdělení je obtížně identifikovatelný,“ vypočítal pro iROZHLAS.cz předseda Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí František Sivera.
Kontrola nových pravidel se tak podle něj neobejde bez týmu k tomu určených pracovníků. Dosud se totiž dohlíželo na označování politické reklamy jen v době oficiální volební kampaně u kandidujících stran a hnutí, nově to budou muset státní hlídači monitorovat na celostátní i komunální úrovni nepřetržitě a plošně u všech aktérů, tedy nejen politiků.
„Náš úřad je malý, dneska na to nemáme lidi, kteří by kontrolovali jen politickou reklamu. Věnujeme se volebním kampaním a hospodaření politických stran. Tohle je úplně nová agenda,“ upozornil dále Sivera.
S ministerstvem vnitra, které je garantem chystané změny, i s ministerstvem financí proto řeší, že by se počet jejich pracovníků navýšil o 10 až 20 lidí. „Těžko se nám odhaduje, jaká ta zátěž bude. Problém je, že počet zadavatelů a vydavatelů politické reklamy i poskytovatelů služeb v této oblasti je neznámý, máme jen naše odhady,“ doplnil šéf hlídačů Sivera.
Kontrolní činnost nyní v rámci dohledového úřadu vykonává pět členů kolegia jmenovaných prezidentem včetně předsedy a sedm zaměstnanců. Za úkol mají také sledovat výdaje stran a hnutí i přijímání darů, a to nejen v době kampaní. V případě porušení zákonných pravidel pak mohou vést správní řízení. V současné chvíli úřad zaměstnává celkem 20 lidí.
Pokyny z Bruselu
Změna pravidel v oblasti politické reklamy dopadne nejen na politické strany, ale také na veškeré jejich spolupracovníky včetně poradců, analytiků, kreativců či influencerů, kteří se na propagaci za úplatu podílí. Budou si například muset vést záznamy, na kterých kampaní se podíleli a kolik za to dostali zaplaceno.
„Politická reklama může být nositelem dezinformací zejména v případech, kdy reklama otevřeně nepřiznává, že je politické povahy, pochází od zadavatelů ze zemí mimo Unii nebo že je spojena s technikami cílení nebo technikami doručování reklamních sdělení. Vysoká úroveň transparentnosti je nezbytná mimo jiné pro podporu otevřené a spravedlivé politické diskuse.“Nařízení EK o transparentnosti politické reklamy
Každá politická reklama by pak měla být jasně označena. To znamená obsahovat informaci, že jde o politické sdělení, uvádět zadavatele, to, kterých voleb se týká, či odkaz, kde lze získat údaje o tom, jak byla financována. Pokud se pravidla poruší, bude hrozit pokuta až do výše 6 % ročního celosvětového obratu zapojených aktérů.
Na to, jak má označování politické reklamy vypadat přesně v praxi, se ale zatím čeká. Brusel by měl instrukce zaslat během září. Změna pravidel totiž vychází z nařízení Evropské komise, která se tím snaží zabránit zahraničnímu vměšování do voleb a manipulacím s informacemi.
Do českého právního řádu novinku adaptovalo ministerstvo vnitra. Až ucelené pokyny obdrží, plánuje spolu s dotčenými úřady vytvořit metodiku, jak v rámci politické agitace postupovat. Resort také počítá s tím, že bude potřeba posílit dohledový úřad.
„Ministerstvo vnitra si je vědomo, že uvedené nařízení přináší vnitrostátním orgánům, které podle něj vykonávají působnost, výkon nové agendy, a že s výkonem této agendy jsou spojeny i personální potřeby těchto orgánů,“ uvedl mluvčí resortu Ondřej Krátoška.
Vnitro předpis týkající se transparentnosti a cílení politické reklamy promítl do novely volebního zákona, kterou prezident Petr Pavel podepsal koncem června. Účinnosti nabyde 10. října. Nadcházejících voleb do Poslanecké sněmovny, které jsou v plánu na začátek října, se tak nedotkne.