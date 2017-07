Politické strany chystají vyvrcholení předvolebních kampaní na podzim

Nejsilnější kampaň před říjnovými sněmovními volbami Česko teprve čeká. Většina stran ji plánuje na podzim - až skončí prázdniny a lidé se vrátí z dovolených. Politici počítají s tím, že by jejich zájem pak mohl být větší. Praha 13:00 29. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ostrou fázi kampaně nechává většina politických stran na podzim - až se lidé vrátí z dovolených. | Foto: Kristýna Novotná | Zdroj: Český rozhlas

Uvolněné výrazy, neformální oblečení, festivaly - i tak se v létě prezentují dva největší političtí soupeři: lídr ČSSD Lubomír Zaorálek a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

„Od září a října počítáme s tou ostrou částí kampaně,“ řekl Radiožurnálu Andrej Babiš. Sociální demokraté budou teď ladit podobu kampaně, aby ji měli připravenou ke konci srpna.

Aktivní ale budou i v tomto měsíci. „Lubomír Zaorálek jako volební lídr proto například během srpna objede všech 14 krajů,“ říká Radiožurnálu mluvčí ČSSD Mikuláš Klang.

Šéf opozičních občanských demokratů Petr Fiala nedávno řekl, že ODS na léto pro lidi připravila hru o poznávání zajímavých míst Česka.

Starostové tento týden po rozpadu koalice s lidovci oznámili, že půjdou do voleb sami. KDU-ČSL tedy chce do úterka doplnit kandidátky.

„Určitě to bude kampaň zaměřená na regionální osobnosti. Bude to kampaň cílená, kdy se naši starostové vydají do ulic svých měst a svým spoluobčanům i v nových médiích budou vysvětlovat, proč jsme se rozhodli tak, jak jsme se rozhodli,“ říká Petr Gazdík.

S mírnějším tempem přes léto počítá i opoziční TOP 09. „Ostrá fáze, ta nejvíce zaměřená opravdu na přesvědčování lidí začne v září. Ale už i teď v červenci a srpnu nás lidé mohou na mnoha místech potkat. Absolvovali jsme expedici Neuhneme, která probíhala přes celý červen ve všech krajích,“ říká Radiožurnálu místopředsedkyně Markéta Pekarová Adamová.

KSČM chystá nejsilnější část kampaně na podzim.