Hospodaření politických stran: STAN má milionový zisk, Piráti i sociální demokraté vykázali ztrátu

Ve ztrátě pět milionů a 682 tisíc skončili v loňském roce Piráti. Vyplývá to z jejich výroční finanční zprávy, kterou má k dispozici Radiožurnál. Ještě v roce 2017 byla strana v zisku téměř 50 milionů korun. Ztrátu 33 milionů korun vykázala loni také sociální demokracie (ČSSD). Starostové a nezávislí (STAN) loni hospodařili se ziskem zhruba milion korun. Strany musí výroční finanční zprávy odevzdat dohledovému úřadu do 1. dubna. Praha 15:55 28. března 2019

Piráti uspěli v předloňských volbách do sněmovny a získali 22 křesel. Příspěvek státu za hlasy voličů si ale rozdělili do několika let, vysvětluje pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík. „Jsme tím pádem opticky každý rok v minusu, protože hospodaříme ve čtyřletém cyklu, ne v jednoletém. Máme nicméně asi 53 milionů korun rezervy na další období, takže celkově jsme ve výrazném plusu,“ říká.

Za kampaň do komunálních a senátních voleb utratili Piráti loni necelých 16 milionů. Lidovci loni skončili ve ztrátě necelé dva miliony. Vládní ČSSD odepsala zhruba 33 milionů korun. Za volby a personální náklady loni sociální demokraté utratili víc, než plánovali. Při představování výroční finanční zprávy to řekl ekonomický ředitel strany Martin Starec. Náklady ČSSD byly loni 167 milionů korun, zatímco příjmy jen 134 milionů korun.

Původně přitom strana plánovala vyrovnaný rozpočet, řekl Starec. „To saldo je tvořeno docela jednoduše. Zhruba 33 milionů korun je tvořeno odpisy 16 milionů korun a zbytek finančních prostředků jsou vesměs ty finanční prostředky, které použily okresy a kraje na financování volební kampaně do obcí a měst a do jedné třetiny senátu,“ vysvětluje.

Kontrola hospodaření

Starostové a nezávislí loni hospodařili se ziskem zhruba milion korun. V roce 2017 přitom vykázali ztrátu 15 tisíc korun. Většinu loňských příjmů hnutí tvořil státní příspěvek za mandáty v Parlamentu a v krajských zastupitelstvech. Největší výdajovou položkou byly náklady na kampaň pro obecní volby.

Výnosy STAN dosáhly loni 50,25 milionu korun. Státní příspěvek za mandáty činil 31,6 milionu korun, druhou nejvýznamnější příjmovou položkou byly dary od partnerských hnutí, se kterými STAN v minulosti vytvořil volební koalice, nebo od firem a občanů. Náklady STAN činily 49,27 milionu korun. Nejvýznamnější položkou byla kampaň pro loňské obecní volby, na které hnutí vynaložilo 25,7 milionu korun. Do kampaně pro loňské senátní volby STAN vložil 6,9 milionu korun.

TOP 09 loni hospodařila se ztrátou 9,54 milionu korun. Většinu nákladů sněmovní strany tvořily výdaje na volby. Kampaň do Senátu ji stála 6,3 milionu korun, kandidáti v komunálních volbách na propagaci potřebovali 34,2 milionu.

TOP 09 v tiskové zprávě uvedla, že v roce 2018 byla bez dluhů a nesplácela žádné úvěry. Strana evidovala náklady ve výši přes 65 milionů, výnosy činily zhruba 56 milionů. Největším příjmem v hospodaření byl státní příspěvek, který dosáhl na 29 milionů. Díky 785 darům TOP 09 získala 23 milionů korun, od členů vybrala na příspěvcích přes tři miliony.

V roce 2017 činily náklady TOP 09 přibližně 109 milionů a zhruba o 24,2 milionu korun tak překročily výnosy. Největší položkou na straně nákladů byly i tehdy výdaje za volby. Sněmovní kampaň opoziční stranu vyšla na 74,8 milionu.

Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran bude v příštích týdnech finance všech politických stran postupně kontrolovat, řekla mluvčí úřadu Linda Hrubešová. „V další fázi přijde na řadu obsahová kontrola podaných a doručených finančních zpráv,“ říká.