Politický boj v opozici. ‚Bobošíková bezostyšně lže,‘ útočí na lídryni Stačilo! šéf Motoristů Macinka

Je rok 2013 a Václav Klaus po odchodu z Hradu zvažuje, zda se znovu aktivně ponoří do stranické politiky. Na mítinku před sněmovními volbami tehdy podpořil formaci Hlavu vzhůru vedenou Janou Bobošíkovou. Klausův spolupracovník a nynější šéf Motoristů sobě Petr Macinka ale i po letech obviňuje Bobošíkovou z parazitování a lhaní. Jde o součást politického boje v opozici, protože Bobošíková kandiduje jako středočeská lídryně Stačilo! Doporučujeme Praha 5:00 10. května 2025

Spor o Klausův odkaz se týká dvanáct let starých událostí. V říjnu 2013 se konaly předčasné volby a o exprezidentovu přízeň se ucházela strana Hlavu vzhůru – volební blok vedená Bobošíkovou, deklarující snahu soustředit „klausovské síly“ a nabízející kandidaturu i samotnému Klausovi.

Ten tuto možnost sice odmítl, 19. září 2013 se za ni ale postavil. „Jsem tu, abych podpořil Janu Bobošíkovou a celé uskupení Hlavu vzhůru. Moc bych jim přál, aby uspěli,“ prohlásil exprezident na pódiu na pražském Andělu. Jak dále informovaly v reportáži Lidovky.cz, Klaus také zmínil, že neví, které jiné uskupení by měl před volbami podporovat.

Ve volbách ale přišel krach, Hlavu vzhůru získalo pouze 21 tisíc hlasů, což stačilo na 0,42 procenta.

Klaus na billboardech

Po volbách poté přišel Klaus s tím, že si jej Bobošíková dala na billboardy bez jeho svolení. „Že paní Bobošíková mé slovo ‚vyjádřím podporu‘ přetaví v to, aby se má fotka dostala v celé naší republice na billboardy, jsem netušil,“ řekl v rozhovoru pro studentský časopis VŠE iList.cz, který vznikl před volbami a vyšel po nich.

„Na druhé straně jsem k určitým lidem loajální člověk, takže se za ně na to nezlobím. Ale ne že by mně to nevytvářelo určitou osobní újmu,“ uvedl také v rozhovoru, který vyšel v plném znění i na Klaus.cz.

Billboard Hlavu vzhůru před volbami 2013 | Foto: Tomáš Hájek | Zdroj: ČTK

Bobošíková ale jak tehdy, tak i nyní říká, že Klaus o své podobizně na volebních materiálech Hlavu vzhůru věděl. „Bylo to s vědomím prezidenta Klause, který tehdy Hlavu vzhůru podporoval, dokonce o tom vydal obsáhlé prohlášení a podpořil nás i na mítinku,“ říká dnes Bobošíková.

Jenže dlouholetý Klausův spolupracovník a nyní předseda strany Motoristé sobě, kterou exprezident aktuálně podporuje, právě s odkazem na tehdejší Klausovo vyjádření nyní Bobošíkovou obviňuje ze lží.

„Paní Bobošíková v tomto případě bezostyšně lže,“ nebere si servítky Macinka.

„Tak dlouho a neodbytně na něj naléhala, ať jejich kandidátku oficiálně zaštítí, až jí přislíbil, že s nimi sice nic společného mít volebně nebude, ale že je aspoň loajálně přijde podpořit na jeden mítink v Praze. A to bylo vše,“ vzpomíná dnes Macinka na události staré 12 let.

„O tom, že bude na billboardech, nevěděl, Bobošíková mu o nich neřekla a ve volbách se na něm pouze pokusila parazitovat – tím, že bez jeho vědomí plošně použila momentku vyfocenou právě na onom mítinku,“ dodal.

Exprezident Václav Klaus, předseda Motoristů Petr Macinka a místopředsedkyně strany Renata Maršíková na prvním oficiálním kongresu Motoristů v pražské Královce | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Bobošíková se už k Macinkovým výrokům vyjadřovat nechce, dle ní jde o osobní útok předsedy Motoristů a součást politického boje.

„Není to spor mezi mnou a prezidentem Klausem, kterého si i dnes vážím. Jde o osobní útok předsedy jedné menší politické strany na konkurenta, který v tuto chvíli oslovuje podstatně širší veřejnost,“ reagovala pro iROZHLAS.cz na Macinkova aktuální slova.

Zároveň středočeská lídryně Stačilo! dle svých slov považuje za nedůstojné vůči exprezidentovi, aby veřejně vytahovala jejich soukromou korespondenci z té doby.

Voličské překryvy

I menší politické přestřelky mezi jednotlivými stranami je s blížícími se volbami třeba chápat i v kontextu voličského chování.

Opoziční strany čeká v kampani pro sněmovní volby kromě kritiky vlády, kterou mají společnou, i vzájemné vymezování.

Jak ukázala dubnová pětidílná analýza voličských překryvů, čeští voliči jsou rozděleni na dva tábory, mezi kterými dochází jen k minimálním přesunům. V opoziční polovině společnosti, které dominuje hnutí ANO, jsou ale významné vzájemné voličské překryvy téměř každého s každým.

Voličský potenciál pravicových Motoristů se tak překrývá násobně více s komunistickým Stačilo! než třeba s koalicí Spolu. A v případě Stačilo! je také větší překryv potenciálu s Motoristy než například s levicovou SOCDEM.