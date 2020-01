Havlíček nezrušil politické náměstky hned po nástupu, jak tvrdil Babiš. ‚Nešlo to jinak,‘ řekl ministr

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš v pátek na tiskové konferenci oznámil, že bývalý ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO), nebude politickým ani žádným jiným náměstkem. „Když se stal pan Havlíček ministrem průmyslu, zrušil politické náměstky na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Nebudeme zřizovat žádné politické náměstky,“ uvedl Babiš. Karel Havlíček (za ANO) ale dvě pozice politických náměstků zrušil teprve před pár dny. Praha 14:59 24. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš, Karel Havlíček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Havlíček nastoupil na ministerstvo průmyslu 30. dubna 2019. Čtyři dny poté vydalo ministerstvo průmyslu tiskovou zprávu, ve které oznámilo příchod dvou politických náměstků – Silvany Jirotkové a Jana Dejla.

Ke sloučení ministerstev nedojde a Kremlík nebude náměstkem, řekl premiér Babiš Číst článek

„Paní Jirotková je velmi respektovaná státní manažerka moderního střihu, je neovlivnitelná, zná dobře mezinárodní i lokání prostředí a je odborně schopná. Myslím si, že resort rozsvítí," komentoval tehdy její příchod ministr Havlíček.

Po dotazu redakce, zda jsou Jirotková s Dejlem stále politickými náměstky uvedl, že oba již dostali odbornou agendu. „Úpravu jsem provedl hned po nástupu, ale čekal jsem do konce roku, aby to dávalo smysl. Tedy fakticky to začalo platit od 1. 1. 2020, manažersky se na to najelo na podzim,“ napsal v SMS zprávě Havlíček serveru iROZHLAS.cz.

Ministr Havlíček zdůvodňoval přítomnost politických náměstků na Ministerstvu průmyslu a obchodu v období od května do „podzimu“ tím, že si přebírali agendu po dvou sekčních náměstcích.

Technická záležitost

„Jinak to nešlo. Jejich krátké náměstkování (od května do podzimu – pozn. red.) byla technická záležitost, abychom mohli přejít na nový režim. Na nezbytně nutnou dobu to byla jediná možná varianta,“ uvedl Havlíček. Opravil tak tvrzení premiéra Babiše, že ihned po příchodu na ministerstvo zrušil Havlíček všechny politické náměstky.

Babiš komentoval politické náměstky na tiskové konferenci při předání úřadu Ministerstva dopravy Havlíčkovi. Reagoval tak na informace, že by se bývalý ministr Kremlík, kterého odvolal kvůli zakázce na e-shop dálničních známek, měl stát politickým náměstkem.