Politikům SPD vyšli v kalkulačce Skalní odpůrci. Euronadšenci jsou v TOP 09, STAN, KDU-ČSL i u Pirátů

1. Určitě chceme mluvit ke všem občanům naší země. Že někteří budou ochotnější naslouchat více než jiní, je zřejmé. Nakonec i průzkum to potvrzuje. Jsem přesvědčený, že lidé chtějí, aby v EU byl hlas České republiky slyšet. Že budou chtít podpořit ty, kteří si jen nebudou stěžovat, co EU zase špatného schválila, ale budou pracovat na tom, aby v EU bylo schvalováno to, co nám bude prospívat. To nabízíme a to, věřím, budou lidé po politicích žádat, ať už budou v kterékoliv skupině.

2. Zatím většina našich politiků používala EU jako výmluvu. Co nezvládli, hodili na EU. Jak nám diktuje, jak to dělá špatně. Že s tím často předem souhlasili, jako Babiš s Green Dealem, nebo že prostě neodvedli dobrou práci, je věc druhá. Výsledkem této komunikace je taková míra spokojenosti s EU. My se nechceme na EU vymlouvat, my chceme v EU pracovat a prosazovat české zájmy na evropské úrovni. Tím výsledek ovlivníme nejlépe.