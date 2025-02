Politolog: To, co tehdy bylo v otázce imunity politiků neakceptovatelné, je dnes běžnou normou

Soud v Liberci uznal hejtmana Martina Půtu (STAN) částečně vinným v korupční kauze, ve které je obžalováno devět lidí a pět firem včetně Metrostavu. Verdikt zatím není pravomocný a Půta odmítl na svou funkci rezignovat, i když ve sněmovních volbách kandidovat nechce. Co je špatně na směru, jakým dnes vnímáme imunitu politiků? Politolog Petr Just ještě přiblíží vývoj preferencí politických stran a vysvětlí nominaci amerického velvyslance v Praze. Jak to vidí... Praha 18:09 10. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očekávám, že nakonec Okamura zbaven imunity nebude, říká Petr Just | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta se podle soudu provinil tím, že formou protislužby přijal úplatek 30 000 korun a jednal ve prospěch svého známého. V pátek prohlásil, že nebude kandidovat v letošních sněmovních volbách za hnutí STAN v Libereckém kraji.

Host: politolog Petr Just. Moderuje Zita Senková

Přesto jde podle politologa Petra Justa opět o nešťastnou kauzu jak pro společnost jako takovou, tak pro volební rok. „Už teď je jasné, že kauza bude výrazně rezonovat ve volební kampani. Hnutí STAN se ocitlo ve velmi nepříjemné situaci, a to v momentě, kdy začalo v preferencích sílit a mělo šanci stát se u voličů první volbou. A nepomůže tomu ani fakt, že pan Půta oznámil, že nebude kandidovat. Politická konkurence to nebude reflektovat,“ domnívá se v pořadu Jak to vidí...

Přestože rozsudek soudu není pravomocný, hnutí STAN bude muset podle Justa zahájit ještě intenzivnější krizovou komunikaci, navíc když Martin Půta v pozici hejtmana Libereckého kraje zůstává.

„Právní princip je samozřejmě presumpce neviny, ale už od 90. let se říká, že na politiky by se mělo spíše nahlížet prizmatem presumpce viny. Nicméně bez ohledu na kauzu pana Půty bylo toto mnoha dalšími kauzami už dávno narušeno. Proto mě příliš nepřekvapuje, že pan Půta v tuto chvíli zatím odmítá na svoji funkci rezignovat.“

Oběť politické šikany?

Poslanci by měli tento týden mimo jiné hlasovat i o policejní žádosti o vydání předsedy opozičního hnutí SPD Tomia Okamury k trestnímu stíhání. Policie lídra formace podezírá z podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod v souvislosti s loňskou billboardovou kampaní hnutí.

Poslanci z Mandátového a imunitního výboru se minulý týden neshodli na tom, jak se má sněmovna k tomuto případu postavit.

„Očekávám, že nakonec pan Okamura zbaven imunity nebude. Stanovisko výboru není závazné, je pouze doporučující. Ale už sama skutečnost, že k žádnému doporučení nedospěli, spíše této interpretaci nahrává,“ uvažuje Just.

„Nicméně i tady je vidět posun od 90. let. Když podobné výroky zapadající do trestného činu hanobení rasy, národa nebo přesvědčení pronášeli Sládkovi republikáni, imunity za to zbavováni byli. I když ne vždy byli odsouzeni. Nicméně bylo jasně dáno najevo, že toto je něco neakceptovatelného,“ upozorňuje Just.

Aktuální případ Tomia Okamury ale zabral poslancům dvě hodiny. Přeli se nejenom o právních aspektech a hranicích kampaní, ale i o imunitě.

„To, jakým způsobem tady pojímáme imunitu, není vůbec správné. Některé názory byly v 90. letech považovány za izolované názory několika politických subjektů, které nebyly vůbec brány jako možní partneři. Dneska jsou stejné názory rozšířeny napříč politickým spektrem. I do stran, které dnes mají širokou a relevantní podporu.“

Přesto může podle politologa případ Tomia Okamury SPD pomoct. „I SPD musí teď změnit komunikaci. V jejich části politického spektra jim totiž přibývají konkurenti. SPD tak začala potenciálního vydání Tomia Okamury využívat k tomu, aby ho mohla prezentovat jako oběť politické a policejní šikany, jako člověka, který je stíhán politickou konkurencí,“ dodává Just.

Celý rozhovor si můžete poslechnout v přehrávači na začátku článku.