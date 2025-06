Politolog: Ideální by bylo, kdyby Fiala a Stanjura odešli. ODS by mohla jít do voleb s novým vedením

Čtyři měsíce do voleb a čtvrté hlasování o nedůvěře vlády Petra Fialy (ODS). Hnutí ANO svolalo mimořádnou schůzi Sněmovny kvůli bitcoinové aféře, kvůli které už rezignoval ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). „Tentokrát je to jiné hlasování než jen opozice proti koalici. Provinění jsou natolik závažná, že by bylo možná ideální, kdyby rezignoval premiér a s ním celá vláda,“ usuzuje pro Český rozhlas Plus politolog Lukáš Valeš z Newton University. Praha 10:45 17. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) a premiér Petr Fiala (ODS) na tiskové konferenci k podepsání smlouvy o dostavbě jaderné elektrárny Dukovany | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ráno jsme mluvili na Plusu s Věrou Kovářovou (STAN), která nám potvrdila, že podle očekávání Starostové nepodpoří nedůvěru vládě. Ale stále není jisté, zda všichni jejich poslanci zůstanou během hlasování v sálu. Pokud se pro toto řešení někteří poslanci STAN rozhodnou, jaký vzkaz tím celé hnutí vyšle voličům?

Hnutí STAN dlouhodobě řeší úkol hodný chytré horákyně. Na jedné straně chce zůstat ve vládě. Ví také, že kdo položí vládu, získá v české politice Černého Petra, a to by se nehodilo u voleb. Na druhou stranu se chce od vlády distancovat. Jednak proto, že ji to také poškozuje. Ale především proto, že chce přebrat nespokojené voliče koalice Spolu a získat na této kauze nové hlasy.

Je tak trochu na minovém poli, kdy je potřeba se od vlády dostatečně distancovat a kdy ještě být, jak Starostové říkají, státotvorní a vládu udržet v chodu.

Mě by docela překvapilo, kdyby se nakonec našlo několik odvážlivců, kteří by odešli ze sálu. Uvidíme také, jaké bude stanovisko klubu a jednotlivých poslanců po návštěvě premiéra Petra Fialy na klubu.

Ale byl by to vlastně nejsilnější signál od vzniku této vlády, že už se postupně rozkládá a že Starostové už kráčí jinou cestou než ODS.

To ale není příliš pravděpodobné, že Starostové udělají. Protože, jak nám řekla Věra Kovářová, za touto vládou stojí. Nemohou to jejich voliči brát jako alibismus? Sice vládu podpoří, možná se otočí zády a odejdou ze sálu, ale žádné zásadní rozhodnutí neudělají.

I to je samozřejmě možnost. Podle mě Starostové zůstanou vládě věrní do posledního muže.

Mimo jiné proto, že sami mají pomyslné máslo na hlavě v podobě známé kauzy Dozimetr. A ODS jako nejsilnější část koalice Spolu jim řekne: My vás podrželi při Dozimetru i dalších věcech, tak teď čekáme stejnou loajalitu od vás.

Ale bude to spíš signál, protože Starostové jsou, jak říkám, mezi dvěma mlýnskými kameny. Na jednu stranu chtějí vládu podporovat, protože jim to přináší benefity, na druhou stranu se jedná právě o ty voliče, kteří od Spolu odešli, nebo to zvažují.

Od ledna jsme viděli pomalý, ale přeci jenom nástup hlasů pro koalici Spolu. S tímhle trendem posilování je ale definitivně konec a spíš lze očekávat, jak se ta kauza bude dál vyvíjet, že Spolu bude o voliče přicházet. Pro ně jsou Starostové první na řadě, možná také Piráti a možná i Motoristé. Uvidíme. Každopádně teď bude boj především o ty voliče, kteří Spolu zůstanou.

Jiné hlasování

Jak důležité je pro voliče a veřejnost dnešní hlasování o nedůvěře vládě, když se v podstatě ví, že to velmi pravděpodobně vláda ustojí?

Myslím, že tentokrát je to jiné hlasování, než na jaké jsme byli zvyklí. Dosud to byl klasický střet opozice a koalice. Tady se ale bohužel jedná o natolik závažná provinění, že by možná bylo ideálně, kdyby čistě z vlastních důvodů rezignovala celá vláda. A aby celá ODS, celá koalice našla nové vedení, které není zatíženo touto kauzou.

Vy si myslíte, že je na místě, aby rezignovala celá vláda? Z jakého důvodu?

Premiér o bitcoinech věděl, ministr financí o tom věděl...

Tyto podrobnosti ale nevíme jistě.

Já myslím, že těch podrobností známe dost na to, aby rezignoval jak premiér Fiala, tak ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). A jestli rezignuje premiér, tak by měla rezignovat celá vláda. Ale tohle je věc ODS, rozhodli se to vymlčet.

Znamená to podle vás, že pokud příští vládu po volbách povede hnutí ANO a její šéf Andrej Babiš byl obžalovaný, že by měla odstoupit hned celá vláda? Mělo by se postupovat podle stejného metru?

To jsou zcela rozdílné věci. Tady je miliarda korun získaná z trestné činnosti, na kterou, jak se zdá, ještě budou daňoví poplatníci doplácet. Protože český stát bude žalován těmi lidmi, kteří si od něj tyto bitcoiny koupili a teď je nemohou prodat.

A nebylo by lepší nejprve tuto kauzu prošetřit a až pak z ní vyvozovat politickou odpovědnost? K čemu by teď bylo, kdyby čtyři měsíce před volbami rezignovala vláda?

Vyvodila by politickou odpovědnost a umožnila by novému politickému vedení ODS, aby se zbavilo téhle koule na noze. Aby strana představila nové vedení, které s touto kauzou nemá nic společného, a šla s ním do voleb.

Jak utnout kauzu

Jak by podle vás měli reagovat ostatní koaliční partneři? Měli by i lidovci z této kauzy vyvodit odpovědnost, když v tom vůbec žádnou roli nehrají?

To ještě nevíme. Pořád se ukazují nové podrobnosti. Nejprve v tom byl pouze Pavel Blažek (ODS). Pak se ukázalo, že byl informován daleko dříve, než byla smlouva o převodu bitcoinů podepsána, premiér Fiala. Věděl o tom ministr financí Stanjura.

Premiér tvrdí, že věděl o tom, že ministerstvo spravedlnosti dostane dar. Ale nevíme, zda znal podrobnosti, zda věděl, od koho ty peníze pocházejí.

Já moc nevěřím, že to nevěděl.

Ale to jsou vaše dojmy. Pojďme se držet faktů.

To nejsou dojmy, máme na to různé maily... Já nestojím na žádné straně. Já jenom poukazuju na to, že si ODS vytvořila problém velkého rozsahu, který bude teď na schůzi Sněmovny i po další měsíce předvolební kampaně neustále omílán v médiích, opozicí a tak dále.

ODS by teď měla hledat řešení, jak kauzu utnout. Jak obětovat další lidi, aby si zachovala alespoň zbytky preferencí a důvěry svých voličů. A to není možné udělat s lidmi, jako je předseda Petr Fiala nebo první místopředseda a ministr financí Zbyněk Stanjura.

Jestli je tohle taktika ODS, tak já to samozřejmě respektuju. Jenom upozorňuju na fakt, že voličů Spolu bude ubývat a rozdíly v průzkumech mezi prvním, kterým je hnutí ANO, a koalicí Spolu, která v poslední době posilovala, naopak budou růst. Jestli je to cílem ODS, pak je všechno v pořádku.