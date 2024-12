Politolog Just: Za plentou rozhoduje peněženka, ne hodnoty. ANO chce vládnout bez koaličního partnera

V demokratických zemích se stále více objevuje dilema mezi hodnotami a peněženkou a Česko není výjimkou. Jaká politická nabídka nakonec uspěje nad průzkumy volebních preferencí i náladou ve společnosti? „Řada voličů, kteří volili koaliční strany, jsou dneska rozpolcení,“ komentuje pro Český rozhlas Dvojka situaci v Česku politolog Petr Just z Metropolitní univerzity Praha. Jak to vidí... Praha 19:36 2. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí ANO Andrej Babiš přišel oslavit výročí sametové revoluce na Národní třídu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kabinet premiéra Petra Fialy z ODS čelí v poslední době celé řadě kritických témat, myslí si Just. Největším problémem ale podle něj budou platy politiků.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: politolog Petr Just. Moderuje Jan Burda

Naopak o Fialově výroku o platech jako v Německu už lidé spíše vtipkují. „Další velké téma, na které se začínají tvořit vtipy, jsou ceny másla. Ohledně zvyšování cen základních spotřebitelských produktů bude vláda určitě konfrontována opozicí, občany na mítincích a podobně,“ popisuje.

Podle některých předvolebních výzkumů to navíc vypadá, že pro ODS by mohl být konkurentem její koaliční partner STAN. Just věří, že se Starostové začínají osamostatňovat. „Možná vycítili i určitou příležitost, že v současné krizi, kterou prožívá Pirátská strana, se mohou začít daleko více ucházet i o jejich voličskou základnu,“ pokračuje v pořadu Jak to vidí.

Zároveň ale radí, že těmto drobným rozdílům nemáme přikládat velkou váhu. „Rozdíl mezi STAN a ODS je v rámci statistické chyby a jsme v období, kdy pravděpodobně k přelévání hlasů mezi koaličními stranami bude docházet poměrně často. Řada voličů, kteří volili koaliční strany, jsou dneska rozpolcení a čekají, jak se třeba změní komunikování témat, která vláda prosadila nebo ještě prosadí,“ říká.

Opoziční strany

Naopak u opozičních stran, hlavně u hnutí ANO, čeká Just zvýšení popularity. „Několik let dozadu se celá řada sociologických průzkumů shodovala na tom, že pro ANO je stropem 30 procent, ale ukazuje se, že to tak rozhodně není. Hnutí ANO i třeba tím, že se začalo více ucházet o voličstvo některých jiných opozičních stran, třeba i SPD, rozšířilo svůj záběr a evidentně to zafungovalo,“ vysvětluje.

ANO je čistě prozápadní a spojuje se s vládou. Tyto poměry chci změnit, říká šéfka KSČM Konečná Číst článek

Toto vymezování se vůči ostatním stranám ukazuje, že cílem hnutí ANO může být pro další volby vláda bez koaličního partnera.

„Přestože jsme občas slýchávali nebo četli vyjádření některých politiků ANO, včetně Andreje Babiše, s kým si dokážou případně představit spolupráci, v poslední době jsme spíš svědky toho, že všechno je zaměřeno na to, aby hnutí ANO žádného koaličního partnera hledat nemuselo,“ myslí si Just.

Popularitě se těší i další opoziční hnutí Stačilo!. Just si to vysvětluje hlavně změnou jejich chování. „Podpora pro komunisty je dána hlavně tím, že se i komunisté otevřeli a oslovují jiné typy lidí než jenom ty, kterým by šlo o nostalgii s obdobím před rokem 1989,“ říká.

„Je evidentní i na fungování jiných subjektů, že s rozdrolením stranicko-politické scény jediná šance na úspěch je, že budete více spolupracovat. Otevřete se jiným subjektům a překročíte svoje červené linie, které jste měli ze striktně programově-ideologického hlediska,“ dodává.