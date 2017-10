Politolog: Když jdete do vlády s Babišem, nemůžete z toho vyjít vítězně

Voliči rozhodli a ten, kdo bude sestavovat tuto stavebnici do funkční koaliční platformy, jež by měla odolat všem tlakům po následující čtyři roky, bude podle očekávání šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Jak by mohla vypadat budoucí vláda? Ve vysílání Českého rozhlasu Plus o tom mluvili Ondřej Kundra z týdeníku Respekt, Lukáš Jelínek z Masarykovy demokratické akademie, Václav Dolejší ze Seznam.cz a Tomáš Lebeda z Univerzity Palackého v Olomouci. Praha 14:26 30. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: David W Černý | Zdroj: Reuters

Napůl odbornická vláda

Andrej Babiš prohlásil, že je zapotřebí nejprve ustanovit sněmovnu a poté začít s pokusy o sestavení vlády. Dohoda na vedení sněmovny je podle Tomáše Lebedy důležitá především proto, že třetí pokus bude náležet předsedovi sněmovny, což by mohl být Petr Fiala z ODS.

Může to dopadnout ale také jinak. „Všechny tři pokusy by mohly patřit také hnutí ANO. Andrej Babiš potřebuje čas a je pravda, že menšinová vláda mu ho může poskytnout. Může se důvodně domnívat, že prezident Zeman se nebude snažit proces uspíšit, a pokud menšinová vláda nezíská důvěru, bude mít dostatečný časový prostor pro hledání dalších řešení,“ vysvětlil politolog, podle kterého by Zeman mohl zopakovat něco podobného jako s Rusnokovou vládou.

„Pokud se dnes hovoří o menšinové vládě hnutí ANO a odborníků, četl bych to jako klasickou jednostranickou menšinovou vládu ANO, protože ANO se dlouhodobě prezentuje jako strana, která se snaží mít ve svých řadách nestranické odborníky, byli i v této vládě. Myslím si, že se další osobnosti loajální k Andreji Babišovi, které lze označit za odborníky, jistě najdou,“ popsal Lebeda.

Podle Lukáše Jelínka je menšinová vláda s odborníky rozhodně jednou z možností: „Andreji Babišovi bude stačit minimální počet hlasů, aby vláda prošla sněmovnou, nebude se muset zbytečně vysilovat tím, aby získal nějakou výraznou nebo silnou podporu.“

Půlroční demise jako za Rusnoka

Rusnokova vláda byla podle Lebedy velmi nebezpečným precedentem a politické strany se kvůli kampani nepustily do ústavní pře s prezidentem republiky. Jejich liknavost podle něj ale způsobila, že se vytvořil precedent, na základě kterého bude možná chtít prezident postupovat znovu.

„To samozřejmě neznamená, že je to ústavní cesta. Je to pro parlamentní režim velmi nešťastné, pokud hlava státu nechá dlouhodobě vládnout vládu bez důvěry, jako to bylo v případě Rusnokovy vlády,“ upozornil Lebeda.

Podle Lukáše Jelínka lídr ANO hraje také na čas a čeká, až se tradiční politické strany vyšťaví. „Můžeme tady mít menšinovou vládu s důvěrou nebo bez důvěry, můžeme ji tady mít několik měsíců, mezitím se na jaře odehraje sjezd ČSSD, kongres ODS, můžou jednat lidovci, komunisté. Může dojít ke změně stranických vedení, všichni ti politici, kteří dnes zásadně odmítají spolupráci s Andrejem Babišem, mohou být vystřídáni,“ nastínil možné scénáře Jelínek.

To vše se podle něj může odehrát v rámci prvního, druhého i takzvaného třetího pokusu. „Předpokládám, že se předsedou sněmovny stane člověk hnutí ANO, už jen proto, že mu stačí 101 hlasů a ANO s SPD teď dávají v součtu 100 a jeden až dva ochotní poslanci se najdou vždy,“ doplnil Jelínek.

101 s Tomiem Okamurou

„Myslím si, že Andrej Babiš nebude hledat vládu, která bude populární ve sněmovně, on bude hledat vládu, která bude populární před voliči,“ odpověděl Jelínek na to, zda by chtěl lídr ANO vládnout s křehkou podporou Tomia Okamury. Podle něj bude chtít vládu, která mu nehází klacky pod nohy, tak jak obviňoval Sobotku a jeho kabinet.

„Proto říkám, že si vystačí i s vládou v demisi, dokud bude mít podporu Miloše Zemana. Myslím si, že je Andrej Babiš schopen pracovat i s variantami, na které my nejsme zvyklí, to znamená s vládou, která se bude víc obracet na výsledky veřejného mínění než na podporu Poslanecké sněmovny,“ vysvětlil Jelínek.

Podle novináře Ondřeje Kundry je nejpravděpodobnější vláda, v jejímž čele bude stát Andrej Babiš: „Ocitnou se tam nějací politici za hnutí ANO, ocitnou se tam nějací další lidé, které Andrej Babiš - kdo ví podle jakého klíče - uloví. Některé tváře budou mít veřejnou kredibilitu, budou vypadat zajímavě, Babiš bude říkat, že je to vláda odborníků, to mají Češi rádi. Ve skutečnosti to vláda odborníků není, protože je jmenuje politik politické strany, která zvítězila ve volbách,“ popsal s tím, že by bylo dobré v této věci nepřebírat rétoriku Babiše.

Zda vláda dostane, či nedostane důvěru v Poslanecké sněmovně, je podle Kundry jedno. „Myslím si, že na to Babiš moc nehraje. Když důvěru nedostane, nemá na co ztratit. Bude potom na veřejnosti říkat: Podívejte se, ty tradiční zkostnatělé politické strany téhle skvělé vládě nedaly podporu, dál chtějí blokovat pozitivní proměnu Česka,“ řekl novinář.

Podzimní předčasné volby

Kundra se zároveň domnívá, že by tento scénář mohl vyústit v předčasné volby, které by mohly být na podzim příštího roku.

„Andrej Babiš to v té době může chtít spojit se senátními volbami, může říkat, že chce navíc ušetřit, aby se to odsunulo do podzimu. Potom není vyloučeno, že na tom Andrej Babiš v případných předčasných volbách může získat ještě daleko víc hlasů, respektive tolik hlasů, že pak v klidu sestaví nějakou svoji většinovou vládu,“ dodal.

Vláda s ODS nebo KDU-ČSL a ČSSD

Podle Lebedy by byla vláda s ODS tou nejlepší variantou, která by zajistila dominanci ANO ve vládní koalici a kontrolovala by i sněmovnu. „Stávající vedení ODS se od této možnosti distancovalo, Andrej Babiš ale může hrát o čas a čekat na změnu v ODS a že se do vedení strany dostane někdo, kdo je spolupráci nakloněnější,“ vysvětlil s tím, že po nějaké přechodné menšinové vládě to nakonec může vládou s ODS skončit.

Druhá varianta, tedy vláda s KDU-ČSL a ČSSD, by pro něj byla po zkušenosti s předchozím volebním obdobím velkým překvapením. „Hnutí ANO nebylo nejsilnější stranou vlády, a přesto dokázalo všechny úspěchy vlády prezentovat jako úspěchy hnutí ANO a Andreje Babiše. Nejsilnější vládní strana pak byla schopná se dostat ve volbách na třetinový výsledek toho, s čím do vlády šla, to je katastrofa,“ vysvětlil Lebeda.

Takový scénář podle něj nebude nikdo chtít opakovat: „Je to varování i pro další – s Andrejem Babišem, když vstoupíte do spolupráce, nemůžete z toho asi vyjít vítězně.“

Podle Václava Dolejšího Babiš už po týdnu pochopil, že ho ostatní strany v docela suverénním vítězství nechávají vykoupat a tím většina z nich dodržuje své předvolební sliby.

„To, že Andrej Babiš hned po týdnu mluví o menšinové vládě, mi trochu připomíná situaci z voleb 2006, kdy podobně suverénně zvítězila ODS v čele s Mirkem Topolánkem. Tehdy dostal první pokus sestavit menšinovou vládu ODS, v září nezískal důvěru, bez důvěry vládla do ledna 2007 a na druhý pokus sestavil vládu s KDU-ČSL a Zelenými. Třeba k něčemu podobnému směřuje i Andrej Babiš,“ popsal Dolejší s tím, že by v období menšinové vlády bez důvěry mohl přesvědčit například lidovce a sociální demokraty k obnově původní koalice, která v Česku vládla předchozí čtyři roky.

Další vývoj?

Nová sněmovna zasedne 20. listopadu, poté musí podat demisi současná vláda a teprve poté může dostat příležitost případný Babišův kabinet.

Podle Tomáše Lebedy je ale jasné, že všechny scénáře, které se nyní budou rozehrávat, budou ty, které budou primárně vyhovovat prezidentu republiky. „Do prezidentských voleb neudělá nic, co by mu uškodilo,“ vysvětlil.