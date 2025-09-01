Politolog Kopeček: Hnutí ANO nabralo odstíny krajní pravice. Vláda populistů je velmi pravděpodobná
Populismus staví na představě jednotného lidu, který není vnitřně rozdělen různými zájmy a rozpory. Jak může rozpory vlády s extremisty překonat v podání hnutí ANO? „Dnes je součást Patriotů pro Evropu a spolupracuje se stranami, které jsou většinou krajně pravicově populistické. Tady je vidět, že u ANO Andreje Babiše došlo k určité radikalizaci,“ poukazuje v pořadu Českého rozhlasu Dvojka Jak to vidí... politolog Lubomír Kopeček.
Vláda populistů po příštích volbách je podle politologa velmi pravděpodobná. Ten trend se šíří po celém západním světě. „Populisté mají jinou představu demokracie. Představa je, že suverenita lidu by neměla být ničím omezována,“ nastiňuje politolog Lubomír Kopeček.
„Asi nejlépe je to v českých poměrech vidět u SPD Tomia Okamury. Přímo v názvu ‚Svoboda a přímá demokracie‘ má představu, že lid bude rozhodovat prostřednictvím referend,“ vysvětluje. „A třeba Ústavní soud? To je něco, co populisté typicky neuznávají.“
Poukazuje na příklad vlády Viktora Orbána v Maďarsku, která je podle něj na hraně mezi neliberální demokracií a autoritářstvím. „U nás podle výzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění stále 50–55 procent lidí preferuje demokracii,“ připomíná. „A v roce 2024 o něco víc jak čtvrtina lidí říkala, že chce nějakou autoritativní formu vlády.“
Posun hnutí ANO
Průzkumy ukazují, že populistické strany se chystá volit asi polovina voličů. „To je fenoménem, který tady byl vidět už 10 let zpátky,“ míní Kopeček. Důležitější podle něj je si všimnout, že ANO jako nejsilnější populistická formace v Česku nabírá odstíny krajní pravice.
„Je to krásně vidět z hlediska nadnárodní spolupráce této strany. Dřív se orientovala na liberální frakci v Evropském parlamentu. Dnes je to součást Patriotů pro Evropu a spolupracuje se stranami, které jsou většinou krajně pravicově populistické. Tady je vidět, že u ANO Andreje Babiše došlo k určité radikalizaci,“ popisuje Lubomír Kopeček.
Domnívá se ovšem, že při předpokládaném vítězství ANO v letošních volbách by Babiš usiloval o menšinovou vládu, namísto koalice s SPD anebo se Stačilo!. „Pro Andreje Babiše by to mělo výhodu, že by se nemusel koaličně na vládní půdě s nikým relativně náročně dohadovat. To on nemá rád.“
„Na druhou stranu by ho to samozřejmě stálo určité koncese, které by musel těmto formacím poskytnout,“ uvažuje Kopeček. „Tady se debatuje otázka referenda o členství v EU a NATO… Já bych to nechal v tuto chvíli bez komentáře. Je trochu brzo nad tím spekulovat.“
Jednota kryptokoalic
Podle politologa není pravděpodobné, že by případné menšinové vládě stačila podpora několika poslanců menších stran na kandidátkách populistických uskupení. Za strany Trikolora, PRO a Svobodní, kandidující za SPD, zasedne v parlamentu nanejvýš šest poslanců.
Také straníci SocDem mají po volbách vytvořit společný poslanecký klub v rámci Stačilo! „Nevím, jestli to tak v praxi bude, jestli opravdu náhodou nevznikne klub tří poslanců za sociální demokracii. Přeci jen to je politická dohoda, není to nic právně vymahatelného.“
„Pokud by to tak bylo, jsme v situaci, kdy na půdě parlamentu, hlavní a nejviditelnější politické aréně, budou tyto malé strany postrádat svoji vlastní rozlišitelnou entitu,“ míní politolog Lubomír Kopeček. „V tuto chvíli jen u SPD je zjevné, že na kryptokoalicích vydělává.“