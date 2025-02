Politolog Kopeček: Pekarová Adamová byla Kalousek v sukních. TOP 09 nezviditelní u voličů ani nové vedení

Předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová nebude kvůli zdravotnímu stavu v podzimních volbách obhajovat poslanecký mandát. Co to bude znamenat pro TOP 09 i koalici Spolu? „Ať už stranu vedl Miroslav Kalousek, Jiří Pospíšil nebo Markéta Pekarová Adamová, vždy měla strana plus minus podobnou podporu,“ popisuje v pořadu Jak to vidí... politolog Lubomír Kopeček z katedry politologie Masarykovy univerzity v Brně. Jak to vidí... Praha 11:57 19. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ohlášený odchod Markéty Pekarové Adamové z čela TOP 09 znamená, že strana v tuto chvíli nemá lídra, který by ji, byť v rámci koalice Spolu, vedl do voleb.

„Pro viditelnost strany je to samozřejmě problém. O to víc v situaci, kdy koalice Spolu není favoritem. Na druhé straně to pro TOP 09 není fatální. Uvnitř strany panuje konsenzus o tom, že není nutné ihned hledat předsedu, ale je možné v přechodovém období udržet stávající vedení,“ vysvětluje politolog Lubomír Kopeček.

Hledání nového lídra by totiž stranu mohlo oslabit mnohem více. „Každá volba je vždy spojena s vnitrostranickým soubojem, s vymezováním se vůči sobě, což v předvolebním období není věc, kterou by TOP 09 ani koalice Spolu potřebovaly. Není to sice ideální, ale z hlediska image TOP 09 a Spolu je to lepší řešení,“ doplňuje.

Kdo Markétu Pekarovou Adamovou na předsednickém postu dříve či později nahradí, je zatím nejasné. Mluví se například o náměstkovi pražského primátora Jiřím Pospíšilovi nebo prvním místopředsedovi Vlastimilu Válkovi. Podle Kopečka však výběr nového předsedy TOP 09 nemůže z hlediska voličské viditelnosti něco zásadního změnit.

„Ať už stranu vedl Miroslav Kalousek, Jiří Pospíšil nebo Markéta Pekarová Adamová, vždy měla strana plus minus podobnou podporu. Základní věc, tedy překročení pětiprocentní uzavírací klauzule při samostatné kandidatuře do českého parlamentu, byla pro všechny tři předsedy stejná,“ přibližuje.

„Pokud tedy nechcete riskovat vypadnutí ze Sněmovny, což se mimochodem v roce 2017 téměř stalo, nezbývá vám nic jiného, než hledat ideově blízkého partnera, což je v tuto chvíli ODS a koalice Spolu,“ myslí si Kopeček.

Otevřenou záležitostí však může být podle politologa volba někoho, kdo zatím členem strany není: „Ke straně má poměrně blízko stávající ministr zahraničí Jan Lipavský a bylo zjevné, že se ho TOP 09 snaží získat pro kandidátku v Liberci.“

Kalousek v sukních

Markéta Pekarová Adamová, která stála v čele strany od roku 2019, byla často terčem nevkusných výpadů.

„Když se díváte na průzkumy veřejného mínění, tak ona byla takovým Miroslavem Kalouskem v sukních. Po značnou část české populace byli oba dva nedůvěryhodnými politiky,“ domnívá se Kopeček.

„Na druhé straně oba dva měli své fanoušky. Fenomén rozdělování byl přitom zjevně hodně spojen s politikou TOP 09, v případě Pekarové šlo i o ztělesnění současné vládní koalice,“ tvrdí.

Paradoxní přitom je, že Miroslav Kalousek odešel z TOP 09 právě kvůli Pekarové. „Osobnostně i programově se rozcházeli. Zatímco Kalousek zakládal TOP 09 s představou, že to bude občanská konzervativní strana, současná předsedkyně posunula stranu v kulturních otázkách nepochybně velmi výrazně směrem k liberálním postojům. Například velmi intenzivně podporovala manželství stejnopohlavních párů, což bylo pro Miroslava Kalouska naprosto nepřijatelné,“ dodává politolog.