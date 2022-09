Politolog: Babiše čeká soud, proto nejspíš neohlásil kandidaturu. Může s ní čekat, až se pozornost oslabí

Šéf civilní rozvědky Petr Mlejnek, který se stýkal s obviněným podnikatelem Michalem Redlem, sice rezignoval, celá kauza je ale pro vládní koalici nepříjemná, hodnotí politolog Lubomír Kopeček: „A zvláště proto, že se tímto způsobem kauza Dozimetr protáhla, i když její vrchol byl těsně před létem.“ Kvůli Mlejnkovi, kauze Dozimetr i rostoucím cenám energií svolala opozice na čtvrtek hlasování o nedůvěře vládě. Praha/Brno 17:35 1. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kauza Dozimetr i inflace a ceny energií mohou vládním stranám uškodit, upozorňuje v pořadu Jak to vidí... Kopeček z Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: profesor politologie z brněnské Masarykovy univerzity Lubomír Kopeček. Moderuje Zita Senková

„Uvidíme to v komunálních volbách. Ve velkých městech to může vládní strany výrazně poškodit. Může se stát, že někteří jejich voliči nepřijdou k volbám, případně se přikloní k jiným stranám,“ říká.

Kopeček neočekává, že by čtvrteční jednání sněmovny skončilo vyslovením nedůvěry vládě. Koalice má ve sněmovně 108 hlasů.

„Myslím, že jde v podstatě o demonstrativní hlasování bez toho, aby plnilo ten účel, kvůli kterému ho Ústava obsahuje, to jest reálně ohrozit existenci vlády. Institut vyslovení nedůvěry se posledních patnáct dvacet let používá opravdu často, protože vyvolat hlasování je velmi jednoduché. A s jednou výjimkou v roce 2009 nikdy nebylo úspěšné z hlediska opozice,“ shrnuje politolog.

Šéfové vládních stran chtějí mluvit s Bartošem o výměně Mlejnka. Podle Fialy si věc vyjasní v úterý Číst článek

Opozice je ale v tu chvíli v centru dění. „Může to k opozičním politikům přitáhnout pozornost. Byť je to ústavní institut, funguje dnes spíše jako mediálně dobře využitelná záležitost,“ dodává Kopeček.

Babiš kandidovat nejspíš bude

Lídr opozice Andrej Babiš (ANO) sice objíždí republiku a setkává se s voliči, tvrdí ale, že nejde o prezidentskou kampaň k volbám v lednu 2023. Případnou kandidaturu chce oznámit až v listopadu.

„Jednak tam může být prvek váhání,“ vysvětluje si takový odklad Kopeček. Druhým důvodem může podle něj být to, že se tím Babiš snaží vyhnout finančním limitům na kampaň.

„A také bych připomněl, že zhruba za dva týdny startuje soudní proces s Andrejem Babišem. A je nešťastné oznamovat kandidaturu ve chvíli, kdy stojím před soudem. Podle mě ten odklad může souviset i s tím, že do té doby proběhne veřejné projednávání. A tím pádem se trochu oslabí pozornost věnovaná této záležitosti. A to může být pro Andreje Babiše samozřejmě výhodné.“

Babiš tvrdí, že mu byl zakázán vstup na výstavu Země živitelka. ,Nesmysl,‘ reaguje ministerstvo zemědělství Číst článek

Pokud by Babiš nakonec na prezidenta nekandidoval, průběh kampaně by to celkově změnilo, soudí Kopeček:

„Babiš je dost polarizující osobnost, je vnímám kontroverzně a současně má za sebou velké politické i voličské zázemí. Je jedním z favoritů volby. Myslím, že kandidaturu velmi pravděpodobně oznámí a že v tuto chvíli jde opravdu spíš o taktický posun.“

V době energetické krize a vysoké inflace klesá podpora vládních stran. „Mít v tuto chvíli vlastního prezidentského kandidáta je cesta k neúspěchu, když to řeknu otevřeně. Obávám se, že pokud by někdo z vrcholných politiků koalice byl teď společným kandidátem, tak by velmi pravděpodobně dopadl jako Karel Schwarzenberg v roce 2013,“ odhaduje politolog.

Miloš Zeman, který se s Schwarzenbergem tehdy utkal ve druhém kole, mohl poukázat na to, že jeho protivník je spojený s nepopulární vládou.

Celý rozhovor si poslechněte v audiozáznamu.