Politolog Kopeček: Volby v Čechách by teď vyhrálo ANO. Na kauzy Babiše se už zapomnělo

Podle prosincového průzkumu agentury Median by sněmovní volby vyhrálo hnutí ANO s více než 33 % hlasů. Hnutí STAN by předstihlo ODS. Poslance ve sněmovně by měli také Piráti a komunisté. Naopak pod 5% hranicí by zůstalo opoziční hnutí SPD. Jak číst prosincový volební model? A jaká témata mohou volby rozhodnout? Politolog Lubomír Kopeček vysvětlí, jaká je budoucnost menších politických stran a hnutí, a okomentuje dění ve slovenské politice.

„Volební modely je dobré sledovat v časové perspektivě a brát je jako něco, co poskytuje pouze orientační přehled o tom, jak na tom strany jsou. To, že SPD najednou propadla pod 5 %, přestože v předchozích průzkumech byla nad 5 %, totiž naznačuje, že může jít o náhodný výkyv nebo statistickou chybu,“ doporučuje v pořadu Jak to vidí… politolog Lubomír Kopeček z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Jak přitáhnout voliče?

Opatrnost je nutná o to víc, že průzkum agentury Median nezohledňuje to, jak budou strany ve volbách reálně kandidovat. „Je zjevné, že SPD, nepůjde do voleb sama, ale vezme na svou kandidátku několik dalších menších stran.

Ve výsledku to nebude oficiální koalice, která by musela překročit 8% volební klauzuli, ale jakási kryptokoalice, které stačí 5 %. Určitě je to tedy rozumné, byť samozřejmě trochu účelové.“

Podle Kopečka hraje roli i psychologický moment. Pohybuje-li se totiž strana kolem 5 % a hrozí, že se do Poslanecké sněmovny nedostane, voliče to logicky od její volby odrazuje, protože nechtějí, aby jejich hlas propadl.

„Proto se strany snaží rozšířit svůj rezervoár voličů i tím, že k sobě na kandidátku někoho přiberou. Strategií, jakým způsobem reagovat, je ale víc. Příkladem je lídr SPD Tomio Okamura, u něhož je patrná snaha hledat jinou než institucionální cestu, jak oslovovat voliče. Naposledy třeba prostřednictvím přímého videopřenosu, kdy kritizuje vládu a zároveň u toho jí.“

Odpor k Babišovi slábne

Volby v Česku tradičně rozhodují socioekonomická témata. Ve své kampani na to sází i nejsilnější opoziční hnutí ANO, které nyní v předvolebních průzkumech suverénně vede. „Odpor vůči Andreji Babišovi je v české společnosti nyní menší, což souvisí samozřejmě s faktorem času. Lidé na jeho kauzy zapomínají. Navíc některé, jako Čapí hnízdo, pro něj dopadly příznivě. Důležité je i to, že do Sněmovny by se mohlo dostat vícero stran, ať už jsou to Motoristé, SPD nebo třeba Stačilo!, které by byly ke spolupráci s ANO velmi vstřícné.“

Ve své kampani využívá hnutí ANO kritiku vlády za to, co udělala z hlediska penzijní reformy a daní. Staví ji i na tématech, která souvisí s byty a jejich nedostatkem.

Podle Kopečka jde o logickou a přirozenou strategii. „Volby se tady vždy vyhrávaly, anebo prohrávaly na socioekonomických tématech. Menší témata ale samozřejmě také hrají roli. Vidět je to třeba u Motoristů, jejichž hlavním tématem byl, je a pravděpodobně i bude odpor ke Green Dealu, klimaskeptický postoj a odpor k Evropské unii.“

Do konce září, kdy budou volby, je však ještě daleko. I když v české společnosti rozhodují socioekonomická témata, může se odehrát něco mimořádného, co ovlivní chování voličů.

„I válka na Ukrajině, která vypukla v únoru 2022, bylo něco, co do politiky vstoupilo velmi nečekaně. Tehdy to velmi pozitivně ovlivnilo vývoj podpory Spolu a především ODS. Zároveň nevíme, jak se bude vyvíjet ekonomická situace. Může se to rozhýbat a pohled lidí bude optimističtější. Nekrájel bych tedy medvěda, který ještě běhá po lese. Za osm měsíců se může stát leccos,“ dodává Lubomír Kopeček.