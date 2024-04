Politolog Kubáček: O mladých se hezky mluví, ale příliš se pro ně nedělá

Petr Fiala se setkal s prezidentem USA Joem Bidenem. Probrali mezinárodní situaci v souvislosti s válkou na Ukrajině, ale i ekonomické vztahy zemí. Politolog Jan Kubáček také okomentuje dění kongresu ODS a SPD a rekordní počet prvovoličů, kteří budou moct ovlivnit podzimní volby v příštím roce. Jak to vidí... Praha 18:41 21. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Seriózní témata, které se mladých lidí přímo dotýkají, je mnoho (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Setkání amerického prezidenta s premiérem Petrem Fialou je podle politologa prestiž. „Stále platí, že americký prezident patří mezi nejmocnější státníky světa, takže je dobré se s ním setkat na čtyři oči.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: politolog Jan Kubáček. Moderuje Zita Senková

„Není to jenom setkání před volbami a poklepání se po ramenou. Jde o bilanci vzájemných vztahů, ocenění vzájemné zahraniční politiky, případně finalizování detailů v energetické politice,“ upozorňuje Jan Kubáček.

„Je to investice i do dalších měsíců, možná i let.“ Politolog dále vysvětluje, že řada témat, na které během rozpravy dojde, se může vyřešit v několika větách, které ale vyústí v relativně dlouhodobé úkoly pro obě vlády.

Co Česko přináší USA?

Jako zásadní přínos česko-amerických vztahů, které přinesly předchozí návštěvy, vidí politolog úzkou a intenzivní spolupráci v oblasti bezpečnosti. „Není to jenom vyhošťování špiónů a chytání hackerů, jak některé napadne, ale je to hodně zbrojní spolupráce.“

Podstatnou roli hrají i české investice na americké půdě. „Obecně v amerických vztazích platí, že se úplně jinak jedná se státy a s vládami, které investují na americké půdě. Americká diplomacie byla vždycky byznysová,“ dodává.

„Teď jsme tedy zajímavý investor zejména v oblasti zbrojního vybavení, ale i třeba počítačů, farmacii. V tu chvíli nás Amerika vnímá úplně jinak, víc si cení vztahů a je aktivnější v našem regionu. Jsme pro ni nositelem zajímavých investic, dobrých zpráv a příležitostí.“

600 000 nových voličů

Příští sněmovní volby, které se odehrají na podzim roku 2025, čeká vlna téměř 600 tisíc nových voličů. Politické strany to ale zatím příliš neberou na vědomí.

„Je to hodně unikátní situace,“ přemýšlí politolog. „Třeba prezident Petr Pavel si to uvědomuje a témata zdvihá, přinejmenším o nich mluví a hledá si specifické mluvčí vůči mladým. Mám pocit, že politické strany to zatím obchází. Nevěnují se tomu. Někteří to řeší tanci, někteří proklamacemi, ale stále nevidíme konkrétní zlepšení.“

Seriózní témata, které se mladých lidí přímo dotýkají je přitom mnoho. „Jak získat první zajímavou práci, následně kariéru, bytová otázka, propojování života a pracovní kariéry, penze,“ jmenuje Kubáček.

„O mladých se mluvilo na kongresu ODS, ale byli to věkově spíše jejich dědové, fakticky se mladí dostali ke slovu až na samotném konci druhého dne kongresu. Takže asi tak se zatím na mladé nahlíží. Hezky se o nich mluví, ale příliš se pro ně nedělá,“ uzavírá myšlenku politolog.