Politolog Kubáček: Státní správa je buď neschopná, nebo všehoschopná. Politici v kauze bitcoinů mlží

Tuzemskou politickou scénou nadále hýbe tzv. bitcoinová kauza. Pavel Blažek kvůli aféře rezignoval na funkci ministra spravedlnosti, pozastavil své členství v ODS a nebude kandidovat v podzimních sněmovních volbách. „Teď působíme jako stát, kde de facto dokážeme vymyslet originálnější řešení než daňové ráje," komentuje politolog Jan Kubáček situaci v pořadu Českého rozhlasu Dvojka Jak to vidí... JAK TO VIDÍ... Praha 10:44 11. června 2025

Uplynulý týden přinesl nové informace o přijetí daru ministerstvem spravedlnosti z bitcoinové peněženky spojené s nelegálním obchodem s drogami a zbraněmi. „Ministerstvo spravedlnosti i ministerstvo financí jako součinný orgán v tvorbě té smlouvy a procedury přijetí daru věděla mnohem víc. A říkají nám významně méně, po troškách a v jiném významu,“ říká politolog Jan Kubáček.

„Stále se dozvídáme jen část dění a mám velmi neblahý pocit, kam až se mohla míra neprofesionality a polopravd dostat. Zatím to čtu tak, že spousta úřadů chtěla vyhovět ministrovi Pavlu Blažkovi a vůbec neuměla ty informace vyhodnotit,“ míní Kubáček.

„Dovídáme se, že soudní znalec a notář tam byli úplně v jiné roli, v jiný čas a pracovali s jinými dokumenty, než jsme se dozvěděli na začátku,“ shrnuje poslední vývoj v bitcoinové kauze politolog.

Posvěcením peněz pocházejících z trestné činnosti se stát samotný zapojil do praní špinavých peněz, myslí si. „Teď působíme jako stát, kde de facto dokážeme vymyslet originálnější řešení než daňové ráje.“

Odstoupivší ministr spravedlnosti Blažek označil postup za chybu. Zdůraznil ale, že podle něj nebyl porušen zákon. „Buď jsou státní správa a někteří její představitelé neschopni věc vyhodnotit a pracovat s ní, anebo možná všehoschopní. Uvidíme v dalších týdnech, možná měsících. Protože ta kauza je stále na počátku,“ myslí si Kubáček.

‚Bludný Holanďan‘

Postupné odhalování, kdo všechno byl do převodu bitcoinů zapojen, podle Kubáčka důvěryhodnosti představitelů státu nepomáhá. „Politici zatím zvolili taktiku: ať je kauza nesrozumitelná, zmatečná, mlžná. Nazval bych to komunikační strategie Bludného Holanďana.“

„Politikům bohužel vyhovuje. Mají pocit, že čím to víc zatemní, tím víc jim to pomůže. Já naopak mám dojem, že čím víc to zatemňují, čím víc mění interpretaci, kdo kde kdy a jak byl, s jakým účelem a je to celé záměrně nesrozumitelné, že to naopak posiluje u veřejnosti podezření,“ říká politolog.

Jak obnovit důvěru v ministerstvo spravedlnosti a potažmo právní stát? „Základem je otevřená hra, otevřená komunikace. Druhým nezbytným krokem je posoudit, co ty jednotlivé orgány dělaly, dělat měly, nedělaly, kde se stala chyba,“ popisuje expert.

„Řeknu to hloupě: Přijít, poklonit se, omluvit se a říct, jaké z toho plyne poučení a jak budeme řešit, aby se taková situace neopakovala. A pokud možno co nejintenzivněji to sdělovat a ideálně opakovat, aby to nikomu neuniklo,“ míní Kubáček.