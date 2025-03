Politolog o změně u Stačilo!: Předseda ‚Vidlák‘ je sázkou na odpor. Může to být sňatek z rozumu

Hnutí Stačilo! si zvolilo nové vedení. V tichosti se do čela hnutí postavil Daniel Sterzik, který vystupuje jako bloger pod jménem Vidlák. „To, že si hnutí zvolilo do svého čela Daniela Sterzika, ukazuje, že kandidátka bude mnohem více postavená na protestních antisystémových argumentech, které si bude často půjčovat od krajní pravice,“ hodnotí v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál politolog Lukáš Jelínek. Rozhovor Praha 13:11 12. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, předseda ČSNS Michal Klusáček, předsedkyně SD-SN Alena Dernerová a Daniel Sterzik (známý jako Vidlák) | Foto: Petr Topič | Zdroj: Profimedia

Můžete na začátek vysvětlit, jak došlo k situaci, že v čele hnutí Stačilo! není pravděpodobná lídryně do voleb Kateřina Konečná? A jaký je rozdíl mezi stranou KSČM a hnutím Stačilo?

Stačilo! ve volbách do Evropského parlamentu vystupovalo jako koalice, protože v evropských volbách neexistuje pětiprocentní záklopka pro koalice, tak jako ve volbách do české Poslanecké sněmovny.

Ale protože v českém prostředí se ve volebních modelech ukázalo, že Stačilo! osciluje právě kolem pěti procent, tak se forma koalice ukázala jako organizačně nevýhodná.

Proto se aktéři Stačilo! rozhodli, že zformulují politické hnutí, kterému stačí získat jenom pět procent. To znamená, že hnutí bude kandidovat ve sněmovních volbách pod svou značkou, a pokud se na kandidátce objeví i lidé z jiných politických stran, tak tam budou prakticky jenom hostovat.

Z toho ale vyplývá úkol, aby hnutí mělo své struktury, orgány a vedení. A také aby vyjednávali s dalšími subjekty, které by na kandidátce hostovaly. Sondáž zatím proběhla úspěšně s Českou stranou národně socialistickou a se Sdružením nezávislých. A pochopitelně tu klíčovou roli na kandidátce bude hrát Komunistická strana Čech a Moravy, ovšem i ona tam bude jenom v roli hosta.

To, že si hnutí zvolilo do svého čela pana Sterzika a další dva lidi, kteří nikdy nebyli členy komunistické strany - a dokonce se tím i pyšní - tak to ukazuje, že kandidátka Stačilo!, bude mnohem více postavená na nejrůznějších protestních antisystémových argumentech, které si často bude půjčovat od krajní pravice. Role samotných komunistů nebude taková, jako kdyby kandidovali samostatně. Svým způsobem jde o jakési vyprázdnění nebo i vytunelování značky komunistické strany.

Zásadní roli na kandidátce Stačilo! má hrát předsedkyně komunistů Kateřina Konečná. Ona sama se k tomu vyjadřovala tak, že podle zákona by stejně nemohla být předsedkyní obou stran. Myslíte si, že tento scénář je pro ni v něčem výhodnější? Nebo by mohla narazit na české zákony?

Myslím, že je to věc hlavně technická, organizační a možná taktická. Kdyby kandidovala samotná KSČM, tak by se s největší pravděpodobností do Sněmovny nedostala. Pokud se tam chce dostat paní Konečná a další kandidáti z řad KSČM, tak nemají jinou efektivní cestu, než přes hnutí Stačilo!

Je také pravda, že předseda jedné strany nemůže být předsedou další strany nebo hnutí. Proto předpokládám, že tento scénář je s paní Konečnou dohodnutý a ona jej podporuje. Ona povede kandidátku, ale ve vedení hnutí budou úplně jiná jména.

Jiná věc je, jak to bude vnímat členská základna komunistické strany, jestli to nebude částečně vnímat jako zradu komunistických ideálů.

Ostatně z tohoto důvodu se také vzepřel v předchozích týdnech bývalý poslanec a místopředseda strany Jiří Dolejš, kterého nakonec KSČM ze svých řad vyloučila.

Vyprázdněnost KSČM

Zmínil jste vyprázdnění značky komunistické strany. Má vůbec strana případnou náhradu za Kateřinu Konečnou? Vyrostlo v ní nějaké číslo dva a logická náhrada?

Mě v tuto chvíli nikdo nenapadá. To ale souvisí s tím, že komunisté zmizeli z poslaneckých lavic a nevíme o žádných jejich politicích, kteří by se orientovali na celostátní politiku. Možná by se dalo hledat maximálně mezi politiky v krajích nebo v některých městech a obcích.

Když se mluví o komunistech v současnosti, tak se zmiňují pořád stejná jména. Vedle paní Konečné jméno bývalého předsedy Vojtěcha Filipa, který by se mohl objevit na jihočeské kandidátce. Nebo se také v minulosti hodně hovořilo o kompromisech, které uzavírala paní Konečná s Josefem Skálou, tváří konzervativního proudu uvnitř KSČM.

Ve skutečnosti ale nejen širší veřejnost, ale ani političtí pozorovatelé o moc víc jmen z komunistického prostředí v tuto chvíli neznají. KSČM se skutečně musí spolehnout na paní Konečnou, což se ostatně ukázalo už i ve volbách do Evropského parlamentu.

To, že si pozvala pana Ondřeje Dostála, který také nikdy nebyl komunista a hlásil se v minulosti k některým spíše liberálním nebo pravicovým stranám, ukazuje, že v tuto chvíli jde především o to, aby nějaký mandát získala buďto paní Konečná, nebo někdo, kdo jí je loajální.

Pro mě je velká otázka, jaká jména jsou komunisté připraveni na kandidátku Stačilo! dodat. Ale pravdou je, že komunistickému voliči bude stačit, když tam uvidí jméno paní Konečné. Ta se stala poměrně dost známou političkou a v opozičním prostředí je i díky své pracovitosti a výřečnosti populární.

Ještě se vrátím k tomu sjezdu, který proběhl velmi v tichosti a bez účasti médií. Proč si myslíte, že zvolili tuto cestu? Mohl jim jiný scénář uškodit u voličů?

Nevím, nakolik to byl sjezd vysloveně utajený, protože třeba já jsem se o něm dozvěděl. Ale je pravda, že se o něm spíš hovořilo v prostředí opozičních nebo alternativních médií nebo na sociálních sítích. To může souviset s tím, že si hnutí uvědomuje, že tyto věci mohou do jisté míry znejistit voličské jádro.

Když si sympatizanti nebo členové komunistické strany přečtou, že ve vedení Stačilo!, není žádný komunista, tak se klidně můžou začít poohlížet po jiných levicových alternativách, protože jim přijde, že hnutí nebude dostatečně levicové.

Možná je to jakýsi taktický tah, jak zbytečně na jména z vedení hnutí Stačilo! neupozorňovat, aby si zkrátka dál většinové voličstvo spojovalo hnutí především s osobností volební lídryně Konečné.

‚Vidlák‘ Sterzik

Vy už jste zmínil nového předsedu hnutí Daniela Sterzika. Kdo to je a jaké prosazuje názory?

Nevím, jestli se pan Sterzik dá označit za klasického politika, který by reprezentoval nějaké pozitivní hodnoty. Z protivládních demonstrací a sociálních sítích je známý pod přezdívkou „Vidlák“ a je známý především svým hlasitým odporem ke všemu a ke každému. Je to jasná ukázka sázky na radikální, antisystémové a v určitých situacích třeba i extrémní prostředí, ve kterém se dokáže orientovat.

Jsou to ale i lidé, třeba jako Zdeněk Jandejsek. To je známý podnikatel, který teď v nedávno proslul znovu svým výrokem, jak se světové elity scházejí na fóru v Davosu a plánují tam snížení světové populace o dvě miliardy.

Zkrátka je to prostor, ve kterém se velmi často pracuje s nejrůznějšími konspiračními teoriemi, fámami a dezinformacemi. Na to je pan Sterzik, zdá se, také jeden z expertů. Asi to nebude zrovna člověk, který by se dokázal transformovat a splynout do politických salonů.

Od toho má paní Konečnou, která je profesionální političkou. Přijde mi to všechno jako takový sňatek z rozumu, aby si na své přišli jak komunisté, tak tyto nacionalistické protisystémové síly.

Podle mě to nepůsobí příliš konzistentně. Za paní Konečnou jde vnímat nějaký program nebo ideje, které v politice prosazuje. V případě lidí jako pan Sterzik mě nic takového nenapadá. To už je skutečně jenom sázka na protest, odpor a radikalismus.