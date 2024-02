Politolog: Online přihlášky na střední školy? Chyby se stávají, pompéznost ale snahu o digitalizaci shazuje

Ministerstvo školství v pondělí jedná o možnosti, že prodlouží termín pro podávání přihlášek na střední školy. O víkendu podalo online přihlášku přes 10 tisíc žáků, systém ale začal fungovat až v pátek před půlnocí a ne ve čtvrtek ráno, jak bylo původně v plánu. Politolog Petr Just v pořadu Jak to vidí... na Dvojce upozorňuje, že online potřeby společnosti rostou: „Při vědomí toho všeho by se dalo očekávat, že postup digitalizace bude rychlejší.“

