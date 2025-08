Politolog: Útoků extremistů je v Česku minimum, ale nelze je podcenit. Palestina voliče neovlivní

České předvolební kampani budou dominovat ekonomická a bezpečnostní témata ve vztahu k migraci, Evropě i Ukrajině. Palestina jako další ohnisko konfliktu zůstává stranou. „Tlačí ji tam některé menší subjekty a vyhraněné skupinky, především propalestinských aktivistů. Ale není to něco, co by mělo mít hlavní vliv na voličské rozhodování,“ komentuje V pořadu Jak to vidí... odborník na extremismus Miroslav Mareš. Jak to vidí... Praha 15:13 5. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odborník na extremismus Miroslav Mareš | Zdroj: Profimedia

„V našem geopolitickém prostoru dominují sociálně-ekonomická témata. Řekl bych, že to stále platí, byť ona sociálně-ekonomická témata jsou v současné době provázána i s těmi dalšími. U nerozhodnutých voličů bude rozhodovat to, o čem se budou domnívat, že jim budoucí vláda přinese do peněženek,“ domnívá se politolog Miroslav Mareš, odborník na extremismus.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hostem byl politolog Miroslav Mareš. Moderuje Zita Senková

Ekonomická rovina se prolíná se vztahem k Evropské unii, promítá se do přístupu k rozšiřování systému emisních povolenek nebo k migraci. „A také s otázkou Ukrajiny a ukrajinských uprchlíků jako občanů u nás, kteří jsou částí politické scény chápáni jako ekonomická zátěž. Jiná část politické scény to označuje za přínos. O tom se také vede spor,“ připomíná Mareš.

„V závěsu jsou témata bezpečnostní, což souvisí se zmíněnou otázkou migrace a jejím spojování s kriminalitou ze strany části politické scény, na což voliči slyší. Také tady se objevuje propojování politiky evropské a domácí. Už jsem hovořil i o otázce Ukrajiny, která souvisí celkově s vnější bezpečností a s tím, jak se strany v současné vládě snaží profilovat na zahraniční politice a na prozápadním ukotvení,“ nastiňuje Mareš.

Na české předvolební scéně se mohou podepsat také případné další otřesy geopolitického rázu, ovšem vícero způsoby. „V případě výrazných otřesů to může přivézt některé lidi k tomu, že budou hledat silnější zakotvení u stran, které slibují zakotvení v západních strukturách. Na straně druhé to může mobilizovat některé nevoliče k tomu, že podpoří současné opoziční subjekty,“ říká odborník na extremismus.

Radikalizace online

„Ještě jsme nezmínili jeden mezinárodní politický problém, který je sice diskutován, ale řekl bych, že nebude mít až takový vliv na voličské jednání. Tím je situace v Palestině, která není hlavními politickými silami až tak silně rozebírána a tlačena do kampaně. Tlačí ji tam některé menší subjekty a vyhraněné skupinky, především propalestinských aktivistů. Ale není to něco, co by mělo mít hlavní vliv na voličské rozhodování, alespoň na základě dosavadních poznatků,“ domnívá se Mareš.

„Jsou to ale věci, které mohou část militantně naladěných jednotlivců přivést k určitým akcím, jako se to koneckonců stalo i v Brně v loňském roce, kdy došlo ke žhářskému útoku na synagogu,“ připomíná Mareš. Podrobnosti o útoku podle něj dosud nejsou známy, vylučuje ovšem stopu hlavních politických sil.

25:53 Odborník na extremismus: Okamuru a SPD bych za ‚doktory z dovozu‘ obžaloval. Aspoň se mohou očistit Číst článek

V této souvislosti odborník poukazuje na nebezpečí radikalizačních proudů na internetu. „Když se podívám na mladé lidi inspirované džihádismem, tam je nový prvek přechodu k násilným činům. Není to u nás ale zatím masový trend, jsou to v podstatě jednotlivé případy,“ poukazuje Mareš.

„U neonacistického spektra je to komplikovanější. Tam se projevuje v současné době vlna tzv. militantního akceleracionismu, který právě souvisí s působením na sociálních sítích a s radikalizací relativně izolovaných jednotlivců nebo malých skupinek,“ vysvětluje Mareš. „Ale byl bych opatrný s tím říkat, že dřív mládež nebyla násilná, když se podíváme na 90. léta a tehdejší rasistickou část subkultury skinheads, která zodpovídala za desítky útoků, včetně mnoha, mnoha mrtvých.“

Extremistické organizace podle něj mladé lákají na bojové zkušenosti. „Může se tak dít i různými polovojenskými cvičeními, které některé organizace, zvlášť z pravicově extremistického spektra, mohou uspořádat. Co se týká džihádismu, tam skrze online prostor probíhá permanentní nábor do organizací, které jsou zapojeny do ozbrojených konfliktů v různých oblastech světa. V tomto směru byl nedávno diskutován případ českého radikalizovaného džihádisty, kterému náboráři Islámského státu nabízeli, do které oblasti by chtěl jet,“ popisuje politolog.

„Naštěstí je v současné době stále mizivé procento násilných extremistických útoků ve srovnání s tím, co bylo před několika dekádami. Na straně druhé znovu říkám, nelze podcenit současné radikalizační trendy, které mohou vést k aktům, které budou mít dalekosáhlé společenské dopady, pokud by se některé teroristické útoky podařilo v uvozovkách dotáhnout do konce,“ upozorňuje Miroslav Mareš.