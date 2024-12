Vláda bude před volbami házet chyby na Piráty a vymezovat se vůči ANO, odhaduje politolog Hloušek

Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) přichází necelý rok před volbami s novým komunikačním stylem, který má voličům jednodušeji ukázat, že je kabinet úspěšný. A má pomoci smazat výraznou ztrátu, kterou ukazují průzkumy volebních preferencí mezi opozičním ANO a koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL). „Nemyslím si, že zrovna ty německé platy byl šťastný výrok,“ uznává pro Český rozhlas Plus politolog Vít Hloušek z Masarykovy univerzity. Osobnost Plus Praha 7:13 5. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Deset měsíců před volbami do Poslanecké sněmovny mění vládní sestava Spolu a hnutí STAN komunikační styl a chce voličům lépe prodat své úspěchy. Podle politologa to ukazují výroky o splnění 93 procent programu po třech letech vládnutí a dosažení platů jako v Německu, pokud voliči znovu dali Spolu důvěru.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vít Hloušek, politolog, vedoucí Mezinárodního politologického ústavu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a proděkan pro výzkum a doktorské studium Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

„Žádné číslo, co které v téhle debatě padá, nemá velký smysl. I kdybychom si vzali programové prohlášení, nastříhali ho na jednotlivé položky a dávali si stranou ty, které splnili a nesplnili, pak to spočítali, tak to vlastně nic moc neznamená. To je spíše symbolické. Petr Fiala se tím snaží říct, že jeho vláda je úspěšná, že dělá to, co slíbila,“ tvrdí expert.

Ztrátu může dohnat

Koalice Spolu momentálně ztrácí v průzkumech volebních preferencí zhruba 15 procent na opoziční ANO Andreje Babiše. Během času zbývajícího do voleb se ale může ještě mnoho věcí změnit.

„Zaprvé že nový komunikační styl, který vláda nastavila, bude úspěšný. A zadruhé že se podaří vymyslet, nabídnout voličům nějaká témata, kde koalice Spolu bude pro voliče zajímavá,“ domnívá se Hloušek.

26:07 Stačilo! má větší problémy než komunistku ve vedení. A to různé iracionální proudy, usuzuje Fischer Číst článek

Upozorňuje i na situaci, která už v Česku několikrát nastala: když je někdo příliš silný, tak ho nakonec voliči opouštějí.

Ačkoli se třeba Fialův výrok o platech jako v Německu stal terčem posměchu, svou roli podle Hlouška splnil. „Premiér může být mediálně vysmíván, ale to téma povzbudilo odborné debaty, které zasazují ten výrok do realističtějšího kontextu,“ hodnotí.

Nicméně výrok přitáhl pozornost, vláda zřejmě bude na podobná jednoduchá prohlášení sázet, aby mediálně nezapadla.

Vymezování vůči ANO

Podle politologa Hlouška koalici Spolu nezbývá nic jiného, než se čím dál tím silněji vymezovat vůči ANO.

„Není možné si představit, že by koalice Spolu mohla uhrát dobrý volební výsledek, kdyby se nevymezovala vůči ANO. Naopak si to doufám tvrdit, že jak se budou blížit volby, tak vzájemné vymezování bude ještě silnější,“ tuší Hloušek.

S tím souvisí, že případné chyby vlády bude Spolu házet na Piráty, kteří vládní sestavu opustili.

„Ale ani to stačit nemusí. Vláda musí najít věrohodný a atraktivní program pro voliče. Buď se dá oprášit něco, co se nepodařilo v tomhle volebním období naplnit, anebo vymyslet něco nového. Ale zase to nemůže být nějaká bonboniéra, kde by si každý něco vybral, protože to by nepůsobilo věrohodně,“ uzavírá Hloušek.

Jaký by byl rozdíl mezi vládou Andreje Babiše a Petra Fialy? A jak se mění šance ODS s novým komunikačním stylem předsedy Petra Fialy? Poslechněte si celý pořad nahoře v audiu.