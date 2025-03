Politoložka: Spíše než stíhačky řešme bezpečnost z širšího hlediska. Léky, technologie i ochranu obyvatel

Prezident Petr Pavel ve středu vystoupil ve Sněmovně na mimořádné schůzi k obranyschopnosti Česka. Téma bezpečnosti by mělo být podle něj společné všem stranám a nemělo by být součástí politického boje. Opozice, která jednání iniciovala, se ale neveřejné části diskuse nezúčastnila. „Stalo se přesně to, před čím ve svém projevu prezident varoval,“ shrnuje v pořadu Jak to vidí... na Dvojce politoložka Vladimíra Dvořáková. Jak to vidí... Praha 16:26 30. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká armáda (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Neveřejné části jednání Sněmovny se opoziční hnutí ANO a SPD odmítly zúčastnit. Prý kvůli utajenému režimu přišly o možnost seznámit veřejnost s jejich názory.

„Dohoda, jaký prostor nechat pro diskusi, ale podle mne byla možná. Pokud by obě strany projevily vůli. V utajeném režimu mohl hovořit jen náčelník generálního štábu Karel Řehka,“ domnívá se politoložka.

Schůdnější variantou by proto podle ní mohl být model, kdy by klíčová témata řešily výbory. „Mohlo by se to týkat mnoha otázek, které nás pálí. Jako třeba závislosti na Spojených státech z hlediska technologií a řízení, nákupu zbraňových systémů, obranyschopnosti z hlediska Evropy i analýzy rizik obecně,“ říká.

Bezpečnost z širšího hlediska

Důležitá debata by se ale podle Dvořákové měla vést i o ochraně civilního obyvatelstva, protože by to bylo využitelné i v dobách míru při jakékoli přírodní pohromě. Nosným tématem by byla i závislost na lécích a schopnost zabezpečení léčiv v případě jejich výpadku. A samozřejmě debata o technologiích, které mohou ovlivnit všechno.

„Spíše než bavit se o tom, jaký typ stíhaček pořídit, by bylo dobré dotvořit obecnou koncepci evropské obrany, která bude reagovat na současnou situaci. Nemusí se přitom jít ani příliš do hloubky, spíše je potřeba některé otázky vysvětlit a ukázat, že se pracuje na koncepci a hledá se cesta,“ uzavírá Vladimíra Dvořáková.