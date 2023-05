Na pomník letců v Polné někdo nastříkal Z, symbol ruské agrese na Ukrajině

Neznámý vandal poškodil pomník letců z druhé světové války v Polné u Jihlavy. Na kamennou skulpturu nastříkal bílé písmeno Z, které je symbolem ruské invaze na Ukrajinu. Pomník připomíná události z roku 1944, kdy se u tamního rybníka Peklo zřítil americký bombardér. Všech devět členů posádky přežilo, padli ale do německého zajetí. Radnice se chystá předat celou záležitost policii. Polná (Jihlava) 14:49 2. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Symbol Z je symbol ruské agrese na Ukrajině | Zdroj: Profimedia

„Samozřejmě se to řešit bude. Nahlásíme to policii, protože to považuji za vandalismus. A ještě za vandalismus ve spojitosti s nějakou politickou podporou,“ potvrdil nezávislý starosta Jindřich Skočdopole.

Ruský novinář: Písmeno Z má lidem nahradit zdůvodnění války, stojí za ním ideologické prázdno Číst článek

Kámen s deskou byl slavnostně odhalen v roce 2019. Vznikl na památku americkému bombardéru Liberator B-24 , který se zřítil 16. prosince 1944 západně od Polné při návratu z bojové akce. Devět členů posádky padlo do německého zajetí a dožilo se konce války.

Písmeno Z je jedním z několika symbolů spojovaných s ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022. Symbol se začal objevovat na vojenských vozidlech ruských ozbrojených sil. Písmeno Z má sloužit jako identifikátor, aby se zabránilo přátelské palbě. Ruští představitelé však tvrdí, že tento symbol má různý význam.

Kvůli spojování s válkou na Ukrajině se písmeno Z stalo v ruské propagandě militaristickým symbolem a lidé ho používají k vyjádření podpory invazi. Symbol byl následně v různých zemích zakázán vystavovat na veřejnosti a jeho používání bylo několika evropskými vládami kriminalizováno.

