Polná zvažuje referendum o výstavbě větrných elektráren, obyvatelům se záměr nelíbí

V Polné na Jihlavsku se rozhořela debata o možném vzniku větrného parku. Soukromníci plánují v okolí města vybudovat až sedm větrných elektráren.O projektu ale nejsou přesvědčeni všichni obyvatelé. Část zastupitelstva nyní prosazuje, aby se o výstavbě rozhodlo v místním referendu. Situaci sleduje Český rozhlas Vysočina. Polná (Vysočina) 11:00 23. dubna 2025

Zastupitelé města se mají rozhodnout už ve středu večer. V případě schválení by se referendum mohlo konat současně s podzimními parlamentními volbami. Iniciativu podporuje opoziční uskupení Polná 2030, které argumentuje tím, že takto zásadní otázka by měla být v rukou občanů. Zároveň požaduje, aby referendu předcházela otevřená a věcná diskuse.

Proti výstavbě se již staví část veřejnosti. V Polné vzniká petice, kterou lidé podepisují, například i v místní prodejně potravin. Jednou z těch, kdo se pod petici podepsala, je Ludmila Hladíková. „Přijde mi to, jak je to tady rozmístěné, že to bude bránit rozvoji obcí, a v krajině se mi to nelíbí,“ uvedla.

Naopak někteří místní projekt podporují. Patří mezi ně i majitelé částí dotčených pozemků: „Každý chce elektriku, ale nikdo proto nechce nic dělat. Kdyby tady měli stavět třeba Dukovany, tak by taky byli všichni proti.“

Místostarosta Polné Martin Bohdálek místo referenda navrhuje uskutečnění ankety, která by podle něj mohla nabídnout širší spektrum názorů. „V anketě můžeme formulovat více otázek a odpovědí. Referendum přináší jen jediný postoj,“ uvedl.