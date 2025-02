Polovinu pokuty zaplatil za pardubický úřad tajemník. Jeho totožnost odhalila občanská iniciativa

Neznámým dárcem, který uhradil polovinu pokuty od antimonopolního úřadu za chybnou zakázku na dětské hřiště se stegosaurem, byl tajemník pátého pardubického obvodu. Radnice jeho totožnost dlouho tajila s odkazem na ochranu osobních údajů. Jeho identitu nakonec odhalila Iniciativa Zelená Pětka. Pardubice 23:26 4. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hřiště se stegosaurem na břehu Chrudimky v Pardubicích | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

V případu šlo o výběrové řízení na dětské hřiště se stegosaurem. Rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dostal obvod Pardubice V pokutu za špatně vypsanou zakázku. Ta činila 100 tisíc korun plus 1000 korun na náklady řízení. Téměř polovinu uhradila firma, která měla tendr na starosti, když vrátila částku, kterou za to dostala. Zbývajících 51 tisíc věnoval tehdy neznámý dárce.

Polovinu pokuty od antimonopolního úřadu za hřiště se stegosaurem zaplatil tajemník pátého pardubického obvodu. Identitu donátora radnice dlouho tajila

Jeho jméno nechtělo vedení města prozradit, a to ani poté, co jsme o to požádali dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Jako důvod úředníci uvedli ochranu osobních údajů dárce.

Až po právní pomoci a odvolání se na magistrát teď jméno zjistila iniciativa Pardubice Zelená Pětka. Vyšlo tak najevo, že pokutu pomohl zaplatit - neboli poskytl dar tajemník Městského obvodu Pardubice V Jiří Šmaha.

Členka iniciativy Olga Kudrnová vysvětluje, proč se snažili identitu dárce odhalit. „Chtěli jsme vědět, kdo je anonymní dárce z důvodu transparentnosti hospodaření a nakládání s finančními prostředky občanů na městském obvodu V.“

Proč se tajemník Jiří Šmaha rozhodl věnovat 51 tisíc ze svého? O jeho motivaci nechtěl starosta Jiří Rejda (ANO) spekulovat.

‚Osobní šikana‘

Redaktorka Šárka Rusnáková se snažila získat vyjádření i tajemníka Jiřího Šmahy. Ten s námi ale odmítl mluvit. Starosta Rejda následně vysvětlil, proč si dárce přál zůstat v anonymitě. Podle něj měl obavy, že by on i vedení obvodu čelili útokům na sociálních sítích, což se nyní děje.

Rejda to označuje za šikanu: „Náš úřad za poslední dobu zažívá osobní šikanu. Já sám nechápu proč. Se spolkem Zelená Pětka se snažíme spolupracovat, snažíme se jim vycházet vstříc. Už toho máme dost, už to trvá několikátý rok. Máme tady tisíce kladných ohlasů na to hřiště, a je tady pár jedinců, kteří do toho jenom šijou.“

K případu se nám vyjádřila i nezisková organizace Transparency International, která se zaměřuje na boj proti korupci. Identita tajemného dárce pokutovaného úřadu je podle organizace další z řady indicií ukazujících na problematičnost celé zakázky.

„Samotná zakázka by pak měla zajímat i orgány činné v trestním řízení. Poskytnutí daru na zaplacení pokuty se totiž dá velmi snadno vyložit jako nepřímé přiznání viny a úmyslu poškodit úřad. Je pak otázkou, zdali pan Šmaha v celé zakázce jednal na vlastní pěst, nebo ve spolupráce se společností, která zakázku vyhrála, případně s panem starostou Rejdou, který hřiště vehementně prosazoval,“ uvedl analytik Transparency International Marek Chromý.

Připomeňme ještě počátek celé kauzy. Jde o hřiště se stegosaurem v Pardubicích u bývalé občanské plovárny, které nechala radnice pátého pardubického obvodu postavit za skoro 10 milonů korun. Antimonopolnímu úřadu se nelíbil způsob, jak vedení obvodu zakázku zadávalo. Získala ji totiž firma, která ještě před vyhlášením veřejné soutěže hřiště navrhla a pak se jako jediná do výběrového řízení přihlásila. Za to dostal obvod pokutu, proti které se nejprve odvolal. Když ale úřad odvolání zamítl, tak se radnice rozhodla pokutu zaplatit.