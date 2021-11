Polská ministryně prohlásila, že v jednání ohledně hnědouhelného dolu Turów potřebují čas do pondělí

Česko a Polsko potřebují čas do pondělka, aby se seznámily s podrobnostmi a kompromisy možné dohody o polském hnědouhelném dolu Turów. Po pátečním jednání se na tom shodli polská ministryně klimatu a životního prostředí Anna Moskwová a liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Praha 21:08 5. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Důl Turow | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) schůzku pro média neokomentoval. Podle Česka důl u česko-polské hranice mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v českých obcích.

„Vysvětlovali jsme si pozice. Považuji za důležité to, že znovu jednáme,“ řekl Půta. „Myslím, že potřebujeme čas na to, aby se s podrobnostmi seznámili všichni, kteří o tom rozhodují teď, a všichni, kteří o tom budou pravděpodobně rozhodovat do budoucna,“ dodal.

‚Ruce pryč od Turówa.‘ Před českou ambasádou v Lucembursku protestovali polští odboráři Číst článek

„Potřebujeme ještě čas do pondělka, abychom dohodli podrobnosti, a pak vydáme konečné komuniké,“ řekla Moskwová. Na otázku, co ještě zbývá za sporný problém, odpověděla, že je ještě potřeba chvilka na dohodnutí.

Česko-polské vztahy problematika dolu v poslední době narušila. Spor o výpovědní lhůtě mezivládní dohody brání jejímu uzavření. Pro Česko není podle dřívějších vyjádření dotčených resortů akceptovatelné, že polská strana v závěru jednání přišla s požadavkem možnosti výpovědi vzájemné smlouvy po dvou letech, přestože těžba má podle stávajícího povolení pokračovat dalších 23 let.

Konkrétní rozhovory o smlouvě začaly v červnu, na začátku října ale byly přerušeny. Dohoda by měla vést ke stažení žaloby, kterou ČR na Polsko kvůli dolu Turów a jeho rozšíření podala k Soudnímu dvoru EU.

Tento soud v květnu předběžně nařídil pozastavit těžbu v dole Turów, a to až do rozhodnutí o stížnosti České republiky, která se v únoru na soud obrátila kvůli tomu, že provoz dolu mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v Libereckém kraji.

Polská vláda těžbu odmítá přerušit, protože by to podle ní negativně dopadlo na energetickou bezpečnost země. Polsko proto podalo návrh na zrušení květnového rozhodnutí o pozastavení těžby. Unijní soud Polsku 20. září uložil pokutu půl milionu eur (asi 12,8 milionu Kč) za každý den pokračování těžby.

Moskwová ve středu polské stanici Polsat News řekla, že by k dosažení dohody mohlo stačit jedno jednání. K uzavření dohody podle ní zbývá dojednat jen několik málo věcí. Platforma Společně pro vodu ale ve čtvrtek v prohlášení uvedla, že současná verze česko-polské smlouvy zdroje vody na české straně neochrání a je v rozporu se zájmy ČR.