Toman: V pražské restauraci U Moťáka zlikvidovali maso z Polska. ‚K zákazníkům se nedostalo,‘ reaguje podnik

V pražské restauraci U Moťáka bylo v rámci prošetřování kauzy polského hovězího nalezeno 31 kilogramů masa označeného za české, ve středu to oznámil ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Podle jednatele restaurace U Moťáka Romana Motovského ministr neví, co říká. „Měli jsme veterinární kontrolu a vše se zlikvidovalo," řekl serveru iROZHLAS.cz. Uvedl také, že masa bylo devět kilogramů. Praha 16:21 6. 2. 2019 (Aktualizováno: 16:50 6. 2. 2019)

Státní veterinární správa uvedla, že u masa nebylo možné dohledat původ a datum zamražení, proto veterináři nařídili likvidaci masa.

Toman dopoledne mluvil o tom, že některé restaurace, které odebíraly v Praze hovězí z problematických polských jatek, je následně vydávaly za argentinské. To na odpolední tiskové konferenci označil za „příklad“. Už ráno uvedl, že pokud by se v polském hovězím našly zbytky veterinárních léčiv, přijme stát mimořádná veterinární opatření.

„Chci vás ubezpečit, že to nešlo do žádných low-costových restaurací, byly to luxusní restaurace, speciálně v Praze. Braly to restaurace, které pak vydávají polské maso za argentinské, aby mohly prodávat za 1000 korun porci,“ řekl dopoledne poslancům sněmovního zemědělského výboru. Toman nechtěl konkrétní podniky uvádět, mají však podle něj asijské názvy. „A tím nemyslím čínské restaurace,“ dodal.

Odpoledne pak na dotaz novinářů uvedl restauraci U Moťáka v pražské Sokolovské ulici.

Reakce restaurace

Jednatel restaurace U Moťáka Roman Motovský ale ministrovo tvrzení odmítá. „Pan ministr neví, co říká. Hovězí, o kterém se mluví, dodává firma Gaube. Maso jsme dostali od dodavatele. Nevěděli jsme, že jde o maso z Polska. Měli jsme veterinární kontrolu a vše se zlikvidovalo. K zákazníkům se nic nedostalo,“ řekl jednatel restaurace serveru iROZHLAS.cz.

Jak dodal, nešlo o 31 kilogramů, ale devět a podle jeho tvrzení to může restaurace doložit. Restaurace zvažuje právní kroky.