Začala platit veterinární opatření kvůli polskému hovězímu masu. Za nedodržení hrozí pokuta dva miliony

Začala platit mimořádná veterinární opatření, ministerstvo zemědělství je vyvěsilo na svou úřední desku. Příjemci polského baleného i nebaleného hovězího masa ho musí nechat vyšetřit v akreditované laboratoři na bakterie salmonely. Žádnou zásilku nesmějí uvést na trh dříve, než dostanou vyhovující výsledky. Za porušení jim bude hrozit dvoumilionová pokuta. Praha 13:51 21. února 2019

Pokud budou výsledky kontroly polského masa nevyhovující, musí okamžitě informovat veterináře. Opatření byla vydána poté, co se v 700 kilogramech masa z Polska bakterie salmonelózy našly. Netýkají se například polotovarů.

Polský ministr zemědělství Jan Krzysztof Ardanowski ve středu pohrozil, že pokud bude Česká republika jeho zemi „vydírat“, může začít s kontrolami českého piva.

Česká policie začala už od středy více kontrolovat kamiony dovážející z Polska zboží „podléhající rychlé zkáze“. Součinnost veterinární správě poskytují také celníci.

Spolupráce je nastavena po celý rok, v poslední době se ale hlídky více zaměřují na maso, a to zejména v Královéhradeckém a Moravskoslezském kraji a také v Praze, řekla ve čtvrtek mluvčí Generálního ředitelství cel Martina Kaňková. „Když něco objevíme, zjistíme, voláme veterinu,“ dodala.

‚Nestačí na polskou konkurenci‘

„Povinné vyšetřování všech zásilek polského hovězího masa výrazně omezí riziko, že se na český trh dostane zdravotně závadné maso z této země,“ uvedl ve čtvrtek ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

Polský ministr v souvislosti s kontrolami uvedl, že každá záminka je dobrá k obvinění Polska, že má odporné potraviny. V rozhovoru pro Radio Wnet ve čtvrtek uvedl, že věc zveličují ty země, které v oblasti produkce potravin nestačí na polskou konkurenci.

Politická rovina

Do politické roviny událost staví také poslankyně Veronika Vrecionová (ODS). Kontaminované maso totiž patřilo společnosti Animalco z koncernu Agrofert, který do předloňského února patřil premiérovi Andreji Babišovi a nyní jsou v jeho svěřenských fondech.

„Pokud Polsko opravdu přistoupí k odvetným opatřením a začne kontrolovat české produkty vyvážené do Polska, měl by případné zvýšené náklady a ztráty vývozců nést holding Agrofert, který dovážel salmonelou zasažené polské hovězí do ČR a ohrožoval tak české zákazníky. Každý musí nést zodpovědnost za své činy. I holding patřící do svěřenského fondu českého premiéra,“ uvedla v tiskovém prohlášení.

Na začátku současné aféry s polským hovězím stála tajně natočená reportáž zpravodajské televize TVN24 z masokombinátu v Mazovském vojvodství, kde byl během noci porážen nemocný dobytek. Jatka už byla uzavřena. Polské úřady nebezpečí pro zdraví a život člověka vylučují.

Do Česka z nich bylo vyvezeno zhruba 300 kilogramů hovězího, ke spotřebitelům nebo do restaurací se dostalo 137 kilogramů. Ministr Ardanowski v této souvislosti řekl, že polské maso nikdy nikomu v Evropě neuškodilo, ale hysterie, která kolem tohoto případu vypukla, je obrovská a Česko a Slovensko jsou podle něho touto věcí „posedlé“. Čeští veterináři zdůrazňují, že nynější maso se salmonelou nemá s těmito jatkami nic společného.