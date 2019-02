Tomanova slova jsou skandální, tvrdí šéf asociace hotelů. Podle inspekce lze původ masa dohledat až k chovu

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) ve středu řekl, že některé luxusní pražské restaurace odebíraly hovězí z problematických polských jatek a následně ho vydávaly za argentinské. Státní zemědělská a potravinářská inspekce ale tvrdí, že při kontrolách žádná taková pochybení nezjistila. Proti ministrovým slovům se už ohradil nejen jednatel jedné z restaurací Roman Moťovský, ale i šéfkuchař Roman Vaněk. Praha 14:34 7. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek označil slova ministra zemědělství o pražských restauracích za skandální. | Foto: Prokop Havel

Moťovský, jednatel restaurace U Moťáka, odmítl, že by maso z Polska zaměňovali za argentinské.

Jak informovala ČTK, v restauraci byl ve čtvrtek kolem poledne obsazen prakticky každý stůl, někteří hosté si o problému s obsluhou povídali. Podnik nicméně zvažuje právní kroky vůči ministerstvu zemědělství, jelikož se slovy ministra cítí poškozen.

S Tomanovým tvrzením nesouhlasí ani prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. „Považuji to za - mírně řečeno - skandální prohlášení, které není založeno v podstatě na žádných faktech. Zaráží mě, že pan ministr vystoupí na veřejnosti a napadne konkrétní restaurace, že nedodržují předpisy,“ řekl ve vysílání Radiožurnálu.

Jak upozornil šéfkuchař a zakladatel Pražského kulinářského institutu Roman Vaněk, každé prémiové maso má jasně specifikovaný původ a kuchaře by profesně poškodilo, pokud by ho zaměnil. Dodal, že každá restaurace nakupuje maso jiným způsobem.

„Někde to může nakoupit majitel, kuchař, jinde někdo, kdo má na starosti nákup. Pokud se bavíme o steakovém mase, což jsou prémiové partie, nikdy se nestane, že by to kuchař pustil dál,“ řekl Vaněk. „Žijeme v době, kdy nechodíme jen na steak, ale kdy chodíme do restaurace, jejíž jméno si pamatujeme. Zároveň ale i přímo za kuchařem. To by ho zničilo,“ je přesvědčen.

Inspekce problémy nenašla

Pochybení týkající se masa v pražských restauracích nenašla ani Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI).

„Už od počátku této kauzy, kterou můžeme datovat od 28. ledna, jsme provedli řadově 1100 kontrol v restauracích, ale i v maloobchodní síti a dalších fázích uvádění do oběhu. Tam, kam sahají kompetence potravinářské inspekce,“ vysvětlil její mluvčí Pavel Kopřiva.

„Tato intenzita bude pokračovat i nadále, dokud bude hrozit, že existují nevyhovující potraviny, nebo potraviny, které ohrožují zdraví spotřebitele,“ dodal.

Tato opatření inspekce přijala v reakci na podněty související s kauzou polského hovězího z mrtvých nebo nemocných zvířat.

SZPI podle Kopřivy posuzuje riziko na základě informací od ostatních orgánů státní správy, nebo podle takových, které přijdou ze systému rychlého varování. „Vyhodnocujeme ho také na základě analýzy dat z našeho informačního systému. Kontroly jsou tedy cílené - na základě informací, které máme k dispozici.“

Inspektoři se zároveň zaměřují i na takzvanou dokladovou kontrolu. „Každý provozovatel má povinnost mít doklady k veškerému zboží, které má na skladě, tedy i k masu. A zároveň je zde princip traceability, tedy dosledovatelnosti. Každý článek uvádění do oběhu musí mít doklad o původu zboží. A takto lze dojít až k chovu,“ doplnil.

S tím souhlasí i Václav Stárek z Asociace hotelů a restaurací. „V dnešní době si luxusní nebo gurmánské restaurace nemohou dovolit podvádět zákazníky,“ tvrdí. „Systém je navíc vybudován velmi detailně. Máme ho možná na vyšší než evropské úrovni. Problém je na straně toho, odkud maso pochází - v tomto případě Polska,“ dodal.

Ministr Toman se ke svým úterním z časových důvodů odmítl do vysílání Radiožurnálu ke kauze vyjádřit.