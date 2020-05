Vyzvednutí aut v Polsku doprovázela dlouhá jednání i problémy na hranicích. Majitelé kritizují náklady

„Kamarád tu měl auto někdy od 29. února, kdy odletěl do Austrálie za dcerou. Dostali jsme se sem až teď,“ řekla Radiožurnálu Martina Holešinská z Vápenné na Jesenicku. „Původně by nás to vyšlo na 350 zlotých, nakonec jsme zaplatili jen 250 zlotých. Plus 1000 korun doprava z Bohumína. To, že polská strana nechala zavřené hranice a česká vláda nám nepovolila vycestovat, abychom si mohli věci vyzvednout, nás tedy vyšlo draze. Peníze navíc by nám měli zaplatit,“ dodala.

Dva a půl měsíce na tomto soukromém parkovišti přišly s třetinovou slevou na 1200 korun v přepočtu, ale na dražších letištních parkovištích Češi naopak nemuseli doplácet nic. „Všechna čtyři letiště slíbila, že u parkovišť, která spravují, uvolní od úhrady poplatků nad původně stanovenou dobu,“ uvedl český konzul Petr Jesenský.

Mnozí však měli více štěstí. „Neplatili jsme nic, protože kamarádi nám ta vozidla vyzvedli z letiště a nechali je doma. Normální lidé si dokážou pomoct, problém je s těmi nahoře,“ řekl pan Jaroslav Nosek, který se mohl spolehnout na polské přátele.

Zdlouhavá vyjednávání

Vyjednávání s polskou stranou byla však od počátku zdlouhavá a obtížná. „Trvalo to do 16. března, kdy jsme poprvé polskou stranu žádali, aby nám umožnila vyzvednutí vozidel. Vzhledem k přísným karanténním opatřením v Polsku ale nebyly umožněny žádné výjimky. Jakmile jsme tedy zjistili, že se lidé ke svým autům nedostanou, tak jsme téma přenesli na vyšší úroveň náměstků ministrů vnitra. Po dvou a půl měsících se pak podařilo ledy prolomit,“ popsal konzul Petr Jesenský.

Navzdory udělené výjimce nebylo pro české občany vyzvednutí jednoduché. S komplikacemi se potýkali především na hranicích, kde strávili přes dvě hodiny. „Česká strana si nás zkontrolovala, polští celníci měli jenom seznam lidí, kteří jeli do Katovic. Ti, co pokračovali dál do Varšavy nebo do Krakova, zaznamenáni nebyli a museli je znovu zapisovat do systému,“ řekla jedna z majitelka jednoho z uvízlých automobilů.

Lidé, kteří se pro svá auta vydali z Česka po vlastní ose, se naopak dále nedostali a zpět je vrátila polská pohraniční stráž.